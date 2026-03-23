Punktgewinn gegen Spitzenreiter

Samuel Micheler (Nr. 17) - ein Leuchtturm in Baiershofens Defensive – Foto: Lea Wiedemann

Nach einem guten Start aus der Winterpause mit vier Punkten aus zwei Spielen wollte Grün-Weiß Baiershofen auch am 16. Spieltag gegen den Tabellenführer TGB Günzburg im Abstiegskampf der Kreisklasse punkten. Dank einer couragierten und kämpferischen Leistung gelang der Heimelf ein nicht unverdientes 1:1-Unentschieden vor der guten Kulisse von 170 Zuschauern.

Die Gäste aus Günzburg hatten über weite Strecken optische Vorteile sowie mehr Spielanteile undd Torchancen. Baierhofen hielt jedoch mit großem Einsatz dagegen und stand vor allem im Zentrum stabil – angeführt vom seit Wochen stark aufspielenden „Sechser“ Samuel Micheler.

In der 39. Minute ging der Tabellenführer in Führung. Günzburgs Toptorjäger Hakan Polat nutzte seine zweite gute Gelegenheit zur Führung für die TGB.

Durch taktische Umstellungen zur Pause wollte das Trainerteam Schlumberger/Röller offensiv mehr Akzente setzen. Zunächst blieben jedoch die klaren Torchancen aus – in der 80. Minute fiel dann der vielumjubelte Ausgleich. Stürmer Tobias Roßner setzte sich durch und ließ Günzburgs Schlussmann Mustafa Atik im Eins-gegen-Eins keine Abwehrchance.

Kurz vor dem Ende hatte die Heimelf sogar noch die große Möglichkeit zum Sieg, doch der eingewechselte Christoph Joas scheiterte am Gästetorwart.

Am kommenden Spieltag steht das Auswärtsderby gegen den SV Villenbach an, in dem die Grün-Weißen mit viel Selbstbewusstsein auf Sieg spielen wollen.