Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten

Gegen den Zweitplatzierten der Hoval Promotion League, den SC Brühl St. Gallen, spielt der FC Schaffhausen 1:1 unentschieden. Torschütze für die Munotstädter war Fabian Gloor. Eine starke Partie zeigte auch Keeper Samuele Rutigliano, der mit mehreren Paraden entscheidend zum Punktgewinn beitrug.
Auf einem schwierig bespielbaren Terrain starteten beide Teams vorsichtig in die Partie. Dem FC Schaffhausen gelang es nicht, wie in den vergangenen Spielen, mit aggressivem Pressing und grossem Offensivdrang das Spieldiktat zu übernehmen. Die gefährlicheren Aktionen gingen zunächst vom Heimteam aus. Der für den verletzten Gianni De Nitti zwischen den Pfosten stehende Rutigliano sorgte mit mehreren starken Interventionen dafür, dass es zur Pause beim 0:0 blieb.
Auch nach dem Seitenwechsel waren zunächst die St. Galler das aktivere Team. In der 53. Minute erzielte Lars Traber die nicht unverdiente Führung zum 1:0 für Brühl. Dieser Treffer wirkte wie ein Weckruf für die Schaffhauser. Mit grossem Einsatz stemmte sich das Team gegen die drohende Niederlage und suchte umgehend den Ausgleich. In der 64. Minute wurde dieser belohnt: Verteidiger Fabian Gloor traf bereits zum zweiten Mal in dieser Saison.
In der Schlussphase entwickelte sich ein intensiver und kämpferischer Schlagabtausch, in dem beide Mannschaften dem Siegtreffer nahe waren. Letztlich blieb es beim insgesamt gerechten Unentschieden.
Mit diesem weiteren Punktgewinn stellt der FC Schaffhausen aktuell das drittstärkste Team der Rückrunde. Unter Trainer David Sesa ist ein klar erkennbarer Aufwärtstrend zu beobachten. Nach drei Auswärtsspielen in Folge kehrt der FCS am kommenden Samstag nach Hause zurück und empfängt den FC Luzern U21 (Spielbeginn 15.30 Uhr).
FCS-Medienstelle