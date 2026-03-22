Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten

Gegen den Zweitplatzierten der Hoval Promotion League, den SC Brühl St. Gallen, spielt der FC Schaffhausen 1:1 unentschieden. Torschütze für die Munotstädter war Fabian Gloor. Eine starke Partie zeigte auch Keeper Samuele Rutigliano, der mit mehreren Paraden entscheidend zum Punktgewinn beitrug.

Auf einem schwierig bespielbaren Terrain starteten beide Teams vorsichtig in die Partie. Dem FC Schaffhausen gelang es nicht, wie in den vergangenen Spielen, mit aggressivem Pressing und grossem Offensivdrang das Spieldiktat zu übernehmen. Die gefährlicheren Aktionen gingen zunächst vom Heimteam aus. Der für den verletzten Gianni De Nitti zwischen den Pfosten stehende Rutigliano sorgte mit mehreren starken Interventionen dafür, dass es zur Pause beim 0:0 blieb.