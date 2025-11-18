Punktgewinn gegen den SV Horrheim

Mit einem 1:1 Unentschieden trennten sich die Frauen des TSV Deizisau am kommenden Sonntag gegen den SV Horrheim. In einer in den Positionen geänderten Spielformation waren die Deizisauerinnen von Beginn an wach und zeigten, dass sie unbedingt die wichtigen Punkte im Abstiegskampf holen möchten. Die Gegnerinnen unterschätzten die Deizisauerinnen dabei spürbar und durch das frühe Angriffspressing zwang man die Horrheimerinnenzu Fehlern im Aufbauspiel. Das Spiel erstreckte sich über die gesamte erste Halbzeit überwiegend auf das Tor der Horrheimerinnen, doch das notwendige Glück zum Führungstreffer fehlte. Nach der Halbzeitpause wollten die Deizisauerinnen ihre kämpferische Leistung direkt fortsetzen und an die gute Mannschaftsleistung der ersten Halbzeit anknüpfen. In der 73. Spielminute gingen die Gegnerinnen dann jedoch glücklich mit 0:1 durch Carolin Botos in Führung, welche einen Klärungsversuch durch die Abwehrkette der Deizisauerinnen nur noch durch Einschiebenverwandeln musste. Doch die Köpfe der Deizisauerinnenblieben trotz Rückstand oben. Nach einem geklärten Eckball und dem anschließenden Konter der Deizisauerinnenscheiterte Julia Knoblauch am Lattenkreuz. Der Ausgleich schien längst überfällig und verdient. In der 87. Spielminute platzte dann der Knoten. Nach einem schön getretenen Eckball durch Marie Breier verwandelte Claudia Lopes nach Ballannahme und Volleyschuss zum 1:1 Endstand. Auch wenn die drei Punkte für die Deizisauerinnen verdient gewesen wären, kann man stolz sein auf die kämpferische und läuferische Leistung.



Am kommenden Sonntag, den 23. November sind die Deizisauerinnen zu Gast bei der SGM Oppenweiler/ Sulzbach II. Hier zählt es erneut, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sichern. Anpfiff ist um 13:00 Uhr.



⚽️ Lopes