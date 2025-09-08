Szene mit Marius Suchanoff (links) – Foto: Oliver Rabuser

Punktgewinn gegen den Spitzenreiter – Raisting ärgert Planegg Bezirksliga Süd

Der SV Raisting findet langsam in die Spur. Bei Spitzenreiter SV Planegg-Krailling endete die Partie mit einem 1:1-Unentschieden.

Gerne und oft weisen Fußballtrainer darauf hin, dass ein Unentschieden ein Team nicht entscheidend weiter bringt. Es gibt aber auch Ausnahmen. Zum Beispiel dann, wenn man als krasser Außenseiter in eine Partie geht, diese dann aber so gestaltet, dass am Ende ein wohlverdienter Teilerfolg herausspringt. Kurzum: Der SV Raisting holt beim SV Planegg-Krailling das dritte Remis der noch jungen Spielzeit, bleibt zum zweiten Mal in Folge ungeschlagen und scheint allmählich in den Tritt zu finden. Kommenden Sonntag wäre dann der geeignete Zeitpunkt für den ersten Dreier. Gegner an der Wielenbacher Straße ist dann der überraschend stark gestartete Aufsteiger MTV München. Raisting offensiv zu unauffällig

Die Partie gegen den SV Planegg-Krailling bot derweil mehrere Facetten – allerdings nur wenige davon im ersten Abschnitt. Der Spitzenreiter der Bezirksliga Süd bestimmte schon zu Beginn die Begegnung und hatte dabei zumeist den Ball am Schlappen. Raistings Taktik, „konsequent zu verteidigen" und Angebote des Gegners für Umschaltmomente zu nutzen, ging immerhin zu 50 Prozent auf, und zwar in einer Weise, dass Keeper Urban Schaidhauf einen überraschend unaufgeregten Nachmittag verlebte. Mit den Nadelstichen in die Offensive war es hingegen so eine Sache. „Damit kannst du Planegg am meisten weh tun, aber das ist uns nicht zu 100 Prozent gelungen", erläuterte Hannes Franz nach der Partie. Weil die Aktionen nach vorne nach Meinung des Trainers „zu unpräzise" waren. Auf beiden Seiten war Geduld gefragt. Nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste eine Eigendynamik zu, die Franz nicht wirklich passte. Gieriger werden und „teilweise" in den offenen Schlagabtausch mit den feinen SV-Technikern zu gehen, sei „entgegen der Vereinbarung" zur Pause gewesen – und war möglicherweise der Raistinger Sehnsucht nach dem ersten Saisonerfolg geschuldet. Ein Ehrgeiz, der nicht ganz folgenlos blieb: Valentino Gavric hätte beinahe zum 0:1 eingeschossen. Das fiel dann durch einen – laut Franz – „absolut berechtigten Elfer". Berechtigt vielleicht, dennoch unnötig, schließlich war der Gegenspieler bereits gestellt.