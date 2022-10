Punktgewinn gegen den Spitzenreiter!

Ein 0:0 der durchaus besseren Sorte sahen die Zuschauer am Freitagabend gegen den Tabellenführer aus Waldstetten. Gleichzeitig konnte bei dieser Gelegenheit unsere neue Flutlichtanlage eingeweiht werden, welche vergangene Woche installiert worden war.



Von Beginn an entwickelte sich ein temporeiches Spiel, welches bis zum Schluss auch nichts an Geschwindigkeit einbüßen sollte. Bereits nach fünf Minuten hatten beide Teams jeweils eine Möglichkeit in Führung zu gehen, ließen diese jedoch ungenutzt. Eine weitere gute Gelegenheit hatten wir dann nach 13 Minuten, aber Nico Malagnini sollte kein Glück im Abschluss haben. In der Folge standen die Defensivreihen immer sicherer, weswegen sich ein intensives Spiel im Mittelfeld entwickelte, welches aber kaum noch Strafraumaktionen in der ersten Hälfte haben sollte. Waldstetten hatte zwar mehr Spielanteile und auch Ballbesitz, aber die zündende Idee, um ein Tor zu erzielen blieb aus. Daher setzten die Gäste vermehrt auf Weitschüsse auf dem nassen Geläuf. Diese kamen aber nur selten auf unser Tor und wenn doch war Tim Dudek zur Stelle und entschärfte die Situation. Selber waren wir nach vorne auch nicht zwingend genug, um ein Tor zu erzielen und bei den Standardsituationen zu ungenau. Daher gingen beide Teams leistungsgerecht mit dem 0:0 in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang sollte der Gast aus Waldstetten mit zunehmender Spielzeit immer mehr Ballbesitz bekommen. Wir kamen nicht mehr so oft aus der eigenen Hälfte heraus und wenn doch, wurden die Umschaltsituationen zu schlampig ausgespielt. Die Abwehr stand aber weiterhin bombenfest und eine Chance für den Tabellenführer aus dem Spiel heraus war die absolute Ausnahme an diesem Tag. Lediglich bei zwei Kontersituationen für den Tabellenführer waren wir etwas unsortiert. Daher setzte der TSGV weiter auf Distanzschüsse, welche aber alle nicht ihr Ziel finden sollten. Zum Ende hin wurde die Partie immer hektischer und auch etwas ruppiger. Der souverän leitende Unparteiische sollte aber keine Probleme bekommen. Die Gäste warfen am Ende nochmal alles nach vorne, doch sie fanden weiterhin kein Mittel gegen unseren Defensivverbund. Auch die letzte Möglichkeit, ein Freistoß aus gut 20 Metern aus zentraler Position, ging deutlich über den Querbalken. Nach exakt 94 Minuten ertönte dann der Schlusspfiff und wir konnten uns über den Punktgewinn freuen.



Auf dieser Leistung gilt es nun aufzubauen und noch so viele Punkte wie möglich bis zur Winterpause zu sammeln.