Punktgewinn gegen Absteiger

Allerdings begann die Partie denkbar ungünstig: Keine zwei Minuten waren gespielt, da führte ein kapitaler Fehler von Aushilfstorhüter Dalibor Bauer zum frühen Rückstand. Danach zeigte Dalibor jedoch starke Paraden und hielt sein Team mit mehreren Glanztaten in den ersten zwanzig Minuten im Spiel. Nach und nach kam der SVJ besser in die Partie, besonders über Luca Thiele, der mehrfach gefährlich abschloss – jedoch ohne zählbaren Erfolg. So ging es mit einem knappen 0:1 in die Pause.

In Hälfte zwei präsentierte sich unsere Mannschaft noch bissiger und aggressiver in den Zweikämpfen, übernahm zunehmend die Kontrolle und drängte die Gäste tief in die eigene Hälfte. Torchancen blieben aber lange Mangelware. In den letzten 20 Minuten warfen die Schwarz-Roten dann alles nach vorne – All-In-Mentalität pur! Während die TSG einige Konterchancen liegen ließ, war es in der 83. Minute schließlich soweit: Kamagate setzte sich stark durch, narrte die Abwehr und traf zum vermeintlichen Ausgleich. Jubel beim SVJ – doch der Schiedsrichter entschied auf Abstoß, da der Ball durch ein Loch im Netz hinter das Tor gerollt war.