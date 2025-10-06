Punktgewinn gegen Absteiger
Nach zwei herben Niederlagen wollte die Mannschaft um Kapitän Marco Wind im Heimspiel ein anderes Gesicht zeigen – und das gelang eindrucksvoll!
Allerdings begann die Partie denkbar ungünstig: Keine zwei Minuten waren gespielt, da führte ein kapitaler Fehler von Aushilfstorhüter Dalibor Bauer zum frühen Rückstand. Danach zeigte Dalibor jedoch starke Paraden und hielt sein Team mit mehreren Glanztaten in den ersten zwanzig Minuten im Spiel. Nach und nach kam der SVJ besser in die Partie, besonders über Luca Thiele, der mehrfach gefährlich abschloss – jedoch ohne zählbaren Erfolg. So ging es mit einem knappen 0:1 in die Pause.
In Hälfte zwei präsentierte sich unsere Mannschaft noch bissiger und aggressiver in den Zweikämpfen, übernahm zunehmend die Kontrolle und drängte die Gäste tief in die eigene Hälfte. Torchancen blieben aber lange Mangelware. In den letzten 20 Minuten warfen die Schwarz-Roten dann alles nach vorne – All-In-Mentalität pur! Während die TSG einige Konterchancen liegen ließ, war es in der 83. Minute schließlich soweit: Kamagate setzte sich stark durch, narrte die Abwehr und traf zum vermeintlichen Ausgleich. Jubel beim SVJ – doch der Schiedsrichter entschied auf Abstoß, da der Ball durch ein Loch im Netz hinter das Tor gerollt war.
Die Schlussphase wurde hitzig. In der vierten Minute der Nachspielzeit drang Kamagate erneut in den Strafraum ein und wurde zu Fall gebracht – Elfmeter! Auch wenn der Pfiff nicht ganz unumstritten war, schnappte sich Jannik Wiener den Ball und verwandelte eiskalt unten links zum umjubelten 1:1-Endstand.
Nach einer turbulenten Schlussphase stand somit ein glücklicher, aber keineswegs unverdienter Punktgewinn für den SV Jungingen.