Punktgewinn für SGM-Rumpfteam

Nachdem mehr als ein halbes dutzend Stammkräfte ausfielen, und man ohne frische

Auswechselspieler antreten musste, nahm die Biechele-Elf am Ende verdientermaßen einen Punkt mit nach Hause. Obwohl beide Tore bereits in der ersten Hälfte fielen, war die Partie nach dem Seitenwechsel wesentlich interessanter und intensiver als vor der Pause.

Die SGM erwischte den etwas besseren Start, ohne sich dabei aber echte Torchancen zu erarbeiten. Nach knapp einer halben Stunde zog der gerade eingewechselte Tobias Schiele aus gut 18 Metern ab, den Flatterball konnte der Schlussmann aber gerade noch über die Latte lenken. Nur wenig später landete stattdessen eine Freistoßflanke der Gastgeber, die an Freund und Feind vorbeisegelte, im langen Eck und brachte so den Einheimischen die etwas schmeichelhafte Führung. Doch diesmal schlug die SGM nur zwei Minuten später zurück: Spielertrainer Daniel Biechele gelang per Kopf nach einem Eckball von Jens Fackler das 1:1. Ansonsten tat sich in der ersten Hälfte nicht mehr viel. Im zweiten Durchgang nahm die Partie dann aber mehr und mehr Fahrt auf. Die abstiegsbedrohten Platzherren versuchten nun mehr Druck zu entwickeln, doch die SGM hielt gut dagegen. Torraumszenen bleiben aber zunächst Mangelware, die Abwehrreihen dominierten. In der Schlussviertelstunde wurden die Hausherren durch Freistöße mehrmals gefährlich, doch Daniel Binder, der wieder das SGM-Tor hütete, hielt seinen Kasten sauber. Auf der Gegenseite hatte Kapitän Adrian Miller zweimal die Gelegenheit sein Team in Front zu bringen, konnte das Leder aber nicht im Tor unterbringen. In der Nachspielzeit versenkte Manuel Riedle nach einem Steckpass von Daniel Biechele den Ball zwar im Tor, doch der Schiedsrichter versagte dem Treffer wegen einer (angeblichen?) Abseitsstellung die Anerkennung. So bleib es schließlich beim gerechten 1:1.