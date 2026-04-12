„Punktgewinn für Platz zwei“ – Spätes Tor rettet Unterpfaffenhofen ein Remis

Unterpfaffenhofens Konrad Wanderer (vorne in Rot) im Spiel gegen den SC Maisach (weiße Trikots). – Foto: Carmen Voxbrunner

Der SCU lag gegen Weßling 0:2 zurück. Till Steinert rettete in der Schlussminute das 2:2-Remis im wichtigen Verfolgerduell.

Der SC Unterpfaffenhofen hat sich im Verfolgerduell gegen den SC Weßling dank eines Last-Minute-Treffers noch ein 2:2 gesichert. „Das war ein Punktgewinn für Platz zwei“, sagte Trainer Andreas Zorn. Auch wenn er die Punkteteilung als „verdient“ und „leistungsgerecht“ einordnete, sah er für seine Mannschaft durchaus mehr drin.

Zunächst lief die Partie allerdings in die falsche Richtung. Nach einer halben Stunde lagen die Gastgeber 0:2 zurück. Ein individueller Fehler in der SCU-Defensive ermöglichte Marius Sturm in der 23. Minute die Weßlinger Führung. Sieben Minuten später entschied Schiedsrichter Alexander Schramm nach einem Zweikampf zwischen Nick Kapfer und einem Gästespieler auf Elfmeter. Zorn nannte die Szene „sehr fragwürdig“. Jakob Brugger verwandelte zum 2:0 für den SCW.

Mit dem Pausenpfiff brachte Konrad Wanderer den SCU wieder ins Spiel. Nach dem Seitenwechsel drängten die Unterpfaffenhofener fast permanent auf den Ausgleich. Zorn sah „ein Spiel auf ein Tor“. Doch trotz des großen Aufwands fehlte lange das Tor. „Viel Aufwand, wenig Ertrag“, fasste Zorn zusammen. Erst in der Schlussminute fiel der Ausgleich. Till Steinert drückte den Ball aus dem Gewühl über die Linie und rettete dem SCU zumindest einen Punkt. (Dirk Schiffner)