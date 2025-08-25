PUNKTGEWINN FÜR BORUSSIA TROTZ UNTERZAHL

Keine guten Voraussetzungen für Neuendorf, um etwas zählbares aus Birkenfelde mitzunehmen, zumal die Gastgeber in der 16. Spielminute in Führung gingen, nachdem Elias Otto einen Abstimmungsfehler in der Neuendorfer Defensive ausnutzte und das 1:0 für den FSV erzielte. Die Unterzahl und der Rückstand, bewirkte etwas bei den Borussen-Spielern. Plötzlich war Borussia da und erspielte sich trotz dezimierter Mannschaftstärke Torchancen. Der Verlust eines Spielers, wurde durch eine geschlossene Einsatzbereitschaft ausgeglichen. Pascal Engelhardt hatte in der 19. Spielminute die erste gute Gelegenheit, den Ausgleich zu erzielen. Er umspielte zwei Gegenspieler, ließ jedoch im Abschluss die gewohnte Kaltschnäuzigkeit vermissen und setze den Ball neben das Tor. Weitere gute Gelegenheiten durch Christoph Vogt (21.) und Marcel Engelhardt (22.), verfehlten ebenso Ziel, wie ein Torschuss (24.) und Freistoß (34.) der Gastgeber. Christoph Vogt hatte in der 45. Spielminute die größte Gelegenheit, den Ausgleich für seine Mannschaft zu erzielen. Ein Traumpass von Marcel Engelhardt sorgte dafür, dass Christoph Vogt frei vor dem Keeper der Birkenfelder auftauchte. Der Neuendorfer umspielte gekonnt den Schlussmann und muss den Ball nur über die Linie des freien Tores bringen. Doch das eigentlich Unmögliche trifft ein und er setzt den Ball - für den gesamten Neuendorfer Anhang unfassbar - über das Tor. Diese Aktion hätte der Ausgleich sein müssen. So ging es mit der knappen Führung der Hausherren, in die Halbzeitpause.

Wie so oft in den letzten Spielen, schaffte es Neuendorf nicht, mit dem Anpfiff auf dem Platz zu sein. Der FSV Birkenfelde war in den ersten Minuten die eindeutig überlegene Mannschaft und hätte bereits nach 5 Minuten in Führung gehen können, doch ein Kopfball verfehlte das Tor knapp. Weitere Möglichkeiten der Birkenfelder folgten, lediglich ein Erfolg wollte sich nicht einstellen. In der 11. Spielminute zeigte der stark leitende Schiedsrichter Bastian Ludolph, dem Neuendorfer Innenverteidiger Marcel Heine die rote Karte, nachdem Marcel Heine seinen Gegenspieler - im Laufduell als letzter Mann - nur durch ein Foulspiel stoppen konnte. Da sich die Situation außerhalb des Strafraumes abgespielt hatte, blieb dem Schiri keine Wahl und er musste den Borussen-Spieler vom Platz schicken.

Die zweite Halbzeit startet und auf Seiten der Neuendorfer war man gespannt, ob ihre Mannschaft an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen kann. Nach einigen Minuten der zweiten Hälfte war klar, sie kann. Durch geschickte Raumaufteilung und einer großen Einsatz-bereitschaft der gesamten Mannschaft, gelang es der Borussia das Spielgeschehen ausgeglichen zu gestalten. Gute Gelegenheiten auf beiden Seiten, wurden entweder durch die jeweiligen Abwehrreihen geklärt oder fanden in den beiden Torhütern ihren Meister. In der 64. Spielminute schien der Einsatz der Gäste belohnt zu werden, nachdem Pascal Engelhardt den Ball im Gehäuse der Birkenfelder unterbrachte, doch der Treffer konnte nicht anerkannt werden, da der Neuendorfer Goalgetter – wenn auch knapp – im Abseits stand. Die letzte viertel Stunde der Begegnung sollte einiges im Petto haben. Zunächst zwang ein Torschuss von Erik Osterheld (73.), den Neuendorfer Keeper Timo Hunold dazu, sein ganzes Können abzurufen. Mit einer Glanzparade hielt er seine Mannschaft im Spiel. Bei einem weiteren Torschuss (85.) der Gastgeber, war Timo Hunold erneut in großer Manier zur Stelle und wehrte abermals den zweiten Treffer des FSV Birkenfelde ab. Bei ihrem Schlussmann konnte sich die Borussia bedanken, dass man nur mit einem Tor das Nachsehen hatte.

Dem Unglücksraben aus der 45. Spielminute der ersten Hälfte Christoph Vogt, war es dann vergönnt den umjubelten Ausgleich für seine Mannschaft zu erzielen. Nachdem Borussen-Trainer Christian Fromm, in der Schlussphase seine Mannen - speziell bei Standards - in und an den gegnerischen Strafraum beorderte, traf Christoph Vogt - auf Vorlage von Jonas Klaus der einen Freistoß von Marcel Engelhardt gekonnt weiterleitete - in der 89. Spielminute zum absolut verdienten Ausgleich. Die jetzt folgende Nachspielzeit sollte auch noch nach dem Spiel für Gesprächsstoff sorgen. Die 97. Spielminute stand bereits auf der Uhr und Birkenfelde erzielte das 2:1. Der Treffer wurde aber nicht anerkannt. Assistent Mohammad Ghanem erkannte eine Abseitsstellung der Heimmannschaft. Bei allem Respekt vor den Assistenten auf Kreisebene, diese Abseitsposition – passives Abseits – eines Spielers der sowohl den Torwart als auch einen Abwehrspieler behindert, sieht nicht jeder Assistent auf Kreisebene. Einen großen Respekt an den Sportfreund Ghanem.

Schlussendlich betrachtet eine gerechte Punkteteilung, bei der es sowohl die Gastgeber als auch die Gäste nicht schafften, ihre Chancen zu nutzen, um mehr als ein Unentschieden zu erreichen. Für die Borussia wiegt der Punkt wie ein Sieg, da die Neuendorfer Mannschaft durch ihre große Einsatzbereitschaft und Willensstärke, die zahlenmäßige Unterzahl über ca. 80 Minuten ausgleichen konnte und somit weiterhin ungeschlagen bleibt in der noch jungen Saison. Am kommenden Wochenende steigt dann das Derby gegen die Mannschaft der SG Wacker Teistungen, welches in Neuendorf und den Orten der SG Wacker, mit Spannung erwartet wird.