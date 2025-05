Punktgewinn beim VfB Bottrop für den FC Kray

FC Kray erkämpft sich einen Punkt – Foto: Marian Ograjensek

Mit einem 0:0-Unentschieden im Gepäck, trat Landesligist FC Kray am vergangenen Spieltag die Heimreise aus Bottrop nach Essen an und verbuchte so einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf. Durch den Punkt in der Partie gegen den VfB Bottrop beträgt der Abstand auf die Abstiegsplätze nun sechs Zähler.

Bei sonnigem Wetter startete das Krayer Team gut in die Partie. Schon nach fünf Minuten gab es die erste Chance zur Führung, doch ein gut getretener Freistoß wurde von Bottrop Keeper Joel Frenzel abgewehrt. In der 12. Minute war dann Marc André Gotzeina frei durch, scheiterte aber im Eins-gegen-Eins am Schlussmann der Hausherren, die ihrerseits durch einen Kopfball von René Biskup die große Chance zur Führung hatte. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit plätscherte das Spiel dann ein wenig vor sich hin, sodass es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause ging. Kurz nach Wiederbeginn dann die Möglichkeit für den Gastgeber, doch der durchgebrochene Enes Bilgin kann, alleine auf dem Weg Richtung Tor von Raphael Koczor, soeben noch vom Ball getrennt werden. Drei Zeigerumdrehungen später hätte es dann eigentlich 0:1 stehen müssen. Bottrops Emre Köksal rutschte der Ball über den Schlappen; Dlovan Ibrahim kam völlig freistehend zum Schuss, setze den Ball aber über das Tor. Eine weitere Gelegenheit zur Führung ergab sich dann in der 78. Minute, doch Marc André Gotzeina verzog aus aussichtsreicher Position. In der 89. Minute lag dann der Ball plötzlich im Tor der Krayer, doch der gut leitende Unparteiische entschied zurecht auf Stürmerfoul. Am Ende blieb es bei dem torlosen Remis, mit dem unser Team einen wichtigen Punkt einfahren konnte.