Punktgewinn beim Tabellendritten!

Mit einigen Personalsorgen reiste unsere Mannschaft zum Auswärtsspiel nach Hohenmemmingen. Bereits nach einer Minute gab es eine riesen Torchance für die Heimelf, doch man hatte Glück und es blieb beim 0:0. Auch in den folgenden Minuten tat man sich mit dem unebenen Platz sehr schwer und so kam die Heimelf zu einer weiteren Torchance. Erst nach knapp einer Viertelstunde brachte man etwas Ruhe in Spiel. Nach einem langen Diagonalball von Spichal auf die rechte Seite war Felix Knaus auf der Außenbahn durch und legte den Ball perfekt zum in der Mitte mitgelaufenen Lukas Baka quer, der damit das 0:1 machte. Die ganze erste Halbzeit hindurch blieb es weiter ein harter Kampf, die Defensive stand aber nun weitgehend stabil und so ging es mit der Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel agierte die Heimelf etwas passiver, was dem eigenen Spielaufbau zugutekam. So erarbeitete man sich auch einige Gelegenheiten, vielleicht auch auf 0:2 zu stellen. Stattdessen stellten die SGM hinten um und spielte nun offensiver, was mit dem 1:1 in der 68.Minute belohnt wurde. Es blieb nun bis zum Ende ein Hin und Her mit einigen Möglichkeiten, das Spiel noch zu gewinnen. Es blieb aber beim insgesamt gerechten Punktgewinn für unsere „Zweite“.