Punktgewinn beim Spitzenreiter

Die A-Junioren des 1. FC Saarbrücken sind als krasser Außenseiter zum Spitzenreiter TSG 1899 Hoffenheim nach Sinsheim gefahren und haben fast schon sensationell mit dem 0:0 einen Punkt aus dem Kraichgau mitgebracht.

Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den SV Sandhausen und dem damit verbundenen Verweilen auf dem letzten Tabellenplatz hat wohl niemand im FCS-Tross im Auswärtsspiel beim Spitzenreiter TSG 1899 Hoffenheim mit einem Punktgewinn gerechnet. Dennoch holten die Malstatter A-Junioren im Sinsheimer Stadtteil nach dem torlosen remis einen Punkt mit ins Saarland. "Wir haben uns heute in alles reingeworfen, haben unser Tor mit viel Leidenschaft verteidigt und hätten sogar ein tor machen können. Wir holen mit diesem Remis völlig überraschend und unerwartet einen Punkt mit. Für heute können wir stolz auf diese Leistung sein, das ist das Auftreten, das wir in dieser schweren Liga an den Tag legen müssen", sagte Trainer Joscha Klauck nach dem Spiel im Dietmar-Hopp-Stadion.

Das FCS-Team bleibt über die Winterpause auf jeden Fall Letzter, die Hoffenheimer müssen sich jetzt den Spitzenreiterplatz nach Punkten mit mit dem 1. FC Heidenheim teilen, haben aber das bessere Torverhältnis.