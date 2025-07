Punktgewinn beim Neuanfang für die SpVgg Unterhaching II

Die Regionalliga-Reserve hat in ihrem ersten Landesliga-Spiel in der neuen Saison einen Punkt gegen den Aufsteiger FC Wacker München geholt.

Unterhaching – Dieses Jahr wird vieles neu bei der SpVgg Unterhaching nach den Abstiegen der beiden im Herrenbereich spielenden Mannschaften. Die zweite Mannschaft macht nach einem Jahr in der Bayernliga und erfolgloser Relegation nun den Neuanfang in der Landesliga Südost. Dort betreut U19-Trainer Andi Haidl die Spieltagsmannschaft und möchte einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Zum Auftakt gab es am Donnerstagabend ein 2:2 (1:2) beim Aufsteiger Wacker München.

Das Ziel der zweiten Hachinger Mannschaft bleibt weiterhin, die jungen Talente der U19 an den Herrenfußball zu gewöhnen und so an die erste Mannschaft heranzubringen. Allerdings hat man gegenüber der Bayernliga den schweren Nachteil, dass der jüngere Jahrgang 2008 für die Landesligaspiele nicht spielberechtigt ist.

Die U19-Kicker vom Jahrgang 2007 werden also viel Zeit bekommen, um in der Jugend sowie der zweiten Mannschaft auf dem Platz zu stehen. „Durch die Veränderungen bei der Spielberechtigung darf bei uns nicht viel passieren“, sagt Trainer Andreas Haidl. Er betont, dass er auch einen engen Austausch mit Regionalliga-Coach Sven Bender hat über dortige Kicker, die Spielpraxis brauchen.

SpVgg Unterhaching holte Zwei-Tore-Rückstand auf

Der potenzielle Spielerkreis der zweiten Mannschaft ist nicht so optimal. Aufgrund der Reglements für den Einsatz junger Spieler wäre es mittelfristig wünschenswert, die Spieltagsmannschaft wieder nach oben in die Bayernliga zu bekommen. „Die Jungs sollen lernen, Widerstände zu überwinden“, sagt Andreas Haidl. Die erste Challenge war am Donnerstag der schnelle 0:2-Rückstand nach gerade einmal zwölf Minuten. In der ersten Minute gab es ein Traumtor, dann verteidigte man naiv und die Zuschauer der Heimmannschaft waren logischerweise aus dem Häuschen.

Den Hachingern halft es, dass dieses böse 0:2 nur 120 Sekunden lang Bestand hatte. Dann holte Marinus Spann einen Foulelfmeter heraus und verwandelte ihn souverän. Nach gut einer Stunde gelang Philipp Zimmerer nach einem schönen Spielzug der Ausgleich. Coach Andi Haidl gefiel die zweite Halbzeit sehr gut, weil die Hachinger da mutig auftraten, mehr vom Spiel hatten und gefühlt dem Siegtreffer näher waren. Unter dem Strich war das dann ein ordentlicher Saisonstart und ein 0:2 muss man auch erst einmal aufholen.