Punktgewinn bei TeBe Berlin: Optik Rathenow festigt Platz elf

Die Ausgangslage vor der Partie war für beide Vereine von enormer Bedeutung, da in dieser Spielzeit der NOFV-Oberliga Nord wahrscheinlich drei bis zu vier Mannschaften den Gang in die Verbandsliga antreten müssen. Entsprechend druckvoll und leidenschaftlich agierten beide Teams von Beginn an. In einem Spiel, das als harter Fight bezeichnet werden kann, schenkten sich die Akteure keinen Zentimeter Boden. Für die Rathenower galt es vor allem, den Vorsprung auf die Abstiegsränge zu wahren und die Konkurrenten auf Distanz zu halten.

Ein besonderer Moment für den Verein war das Comeback von Jerome Leroy. Der Kapitän des FSV Optik Rathenow kehrte in den Kader zurück, wurde eingewechselt und stand in einer Phase auf dem Platz, in der Erfahrung und Ruhe eine tragende Rolle spielen. Trainer Ingo Kahlisch vertraute auf eine Startformation bestehend aus Simeon Hawwary, Justin Gerlach, Nico Donner, Finn Hinze, José Luis Alejandro Aedo, Jakob Reichenbach, Yunus Solak, Luka Zdep, Christiantus Nnanna Onu und Yohji Irvan Koré und Ali Ihsan Keles. Die Integration des Kapitäns gab der Mannschaft die nötige Sicherheit, um in der hitzigen Atmosphäre der Hauptstadt zu bestehen.

Tore in der zweiten Halbzeit sorgen für Punkteteilung

Nach einer torlosen ersten Hälfte, in der die Defensive beider Seiten dominierte, brach der Bann in der 57. Spielminute. Ali Ihsan Keles erzielte das 0:1 für den FSV Optik Rathenow und sorgte damit für großen Jubel im Lager der Gäste. Die Hoffnung auf einen Auswärtssieg wurde jedoch schnell gedämpft. Die Berliner antworteten prompt auf den Rückstand und drängten auf den Ausgleich. In der 60. Minute gelang Emir Can Gencel das 1:1 für Tennis Borussia Berlin. In der verbleibenden halben Stunde blieb die Partie hart umkämpft, doch weitere Treffer fielen nicht mehr, sodass sich beide Seiten mit einem Unentschieden zufriedengeben mussten.

Die aktuelle Tabellensituation im unteren Drittel

Durch diesen Punktgewinn belegt der FSV Optik Rathenow nach 27 Spielen mit 32 Punkten den elften Tabellenplatz. Man rangiert damit weiterhin vor Tennis Borussia Berlin, das mit 30 Zählern auf Platz zwölf folgt. Die Situation bleibt angesichts der möglichen vier Absteiger jedoch gefährlich.

Ausblick auf das kommende Heimspiel am Vogelgesang

Für die Mannschaft von Ingo Kahlisch geht es nun darum, die im Abstiegskampf so wichtige Moral aus dem Berlin-Spiel mit in die nächste Aufgabe zu nehmen. In knapp einer Woche, am Samstag, 09.05.2026, empfängt der FSV Optik Rathenow um 14 Uhr den TuS Makkabi Berlin. Gegen den derzeitigen Tabellenachten wird erneut eine konzentrierte Defensivleistung und die gewonnene Routine durch die Rückkehr von Jerome Leroy gefordert sein, um weitere Punkte für den endgültigen Klassenerhalt zu sammeln und den positiven Trend zu festigen.