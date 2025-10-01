Punktgewinn auf letzter Rille

Die Meuselwitzer erspielten sich früh gute Chancen und gingen nach einigen ausgelassenen Möglichkeiten verdient in Führung. Nach einer Ecke von Cemal Kaymaz köpfte Felix Rehder den Ball in der 31. Minute ins Netz. Zuvor hatten Andy Trübenbach und Theo Teßmer bereits aussichtsreiche Gelegenheiten vergeben, während Greifswalds Keeper Jakub Jakubov mehrfach gefordert war. Das 1:0 zur Pause spiegelte den couragierten Auftritt der Leopold-Elf wider.

Nach dem Seitenwechsel drehte sich jedoch das Bild. Der GFC erhöhte den Druck, erarbeitete sich vier Ecken in Serie und belohnte sich schließlich mit einem sehenswerten Treffer von Tristan Wagner in der 55. Minute. Kurz zuvor hatte Schiedsrichter Stefan Heß noch nach einem Zweikampf im Strafraum weiterlaufen lassen – eine Szene, die auch hätte anders bewertet werden können. Greifswald blieb am Drücker, suchte immer wieder Angreifer Joseph Charles Richardson II, doch ZFC-Keeper Lukas Sedlak parierte mehrfach stark. Mit großem Einsatz verteidigte die Leopold-Elf den Punktgewinn, auch wenn die Kräfte spürbar nachließen. Am Ende stand ein gerechtes Remis, das beide Seiten unterschiedlich einordnen dürften: Der ambitionierte GFC verpasste den Befreiungsschlag, Zipse hingegen stoppte zumindest die Niederlagenserie.

Fazit: Der ZFC behauptete sich gegen ein Team, das eigentlich höhere Ansprüche verfolgt, und sammelte einen wichtigen Zähler. Angesichts der angespannten Personalsituation – Kapitän René Eckardt nur auf der Bank, Hendrik Wurr gesperrt und mehrere Langzeitverletzte – ist das 1:1 durchaus als Erfolg zu werten. Nächste Woche wartet mit dem Halleschen FC ein angeschlagener Titelkandidat.

Stimmen zum Spiel

Markus Zschiesche (Greifswald): "Wir sind etwas enttäuscht darüber, dass wir nur einen Punkt geholt haben. Wir haben viel investiert, doch es ist in der Situation, in der wir uns befinden, immer schwierig, den Befreiungsschlag durchzuziehen. Ich glaube aber, wir hatten heute genug Torchancen, um einen Sieg erzwingen zu können. Trotz des Rückstandes hatten wir ein gutes Gefühl und hatten gerade in der zweiten Hälfte gesagt, dass wir einfach weiterspielen. Nach dem 1:1 haben wir gedrückt und getan und hatten einige Möglichkeiten. Wichtig ist, dass wir mit dieser Leidenschaft weitermachen, um irgendwann den Zwang auch durchzukriegen, um solche Spiele auch zu gewinnen."

Georg-Martin Leopold (ZFC Meuselwitz): "Wir haben eine dominante erste Halbzeit gespielt gegen eine Mannschaft, die man vor der Saison eigentlich im oberen Tabellendrittel erwartet hatte. Das haben wir gut gemacht und wir hätten vielleicht 3:1 zur Pause führen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir etwas den Faden verloren oder Greifswald hat so gespielt, wie man sie eigentlich erwartet. Sie haben uns hinten reingedrückt und machen ein Traumtor. Am Ende haben wir aber den Punkt mitgenommen und ich bin mit der Grundleistung zufrieden. Die personelle Situation war auch diese Woche schwierig, darum Kompliment an alle A-Jugendlichen, die aufgerückt sind. Theo hat heute durchgespielt, von daher sehe ich es eher positiv, denn wir sind auch mit so einer Personalsituation konkurrenzfähig."