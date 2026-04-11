Punktgewinn am Vogelgesang: Optik Rathenow trotzt Klosterfelde

Die Begegnung zwischen dem Tabellenvierzehnten und dem Aufsteiger aus der Spitzengruppe war von Beginn an von taktischer Disziplin und hoher Intensität geprägt. Die Defensive der Rathenower stand vor der Herausforderung, die Angriffsreihen der Gäste zu kontrollieren. Trotz der Tabellensituation agierte Optik auf Augenhöhe und ließ in der ersten Halbzeit kaum gefährliche Situationen zu.

Kalter Schlag unmittelbar nach dem Seitenwechsel

Die Hoffnungen auf einen Heimsieg erhielten jedoch kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit einen herben Dämpfer. In der 47. Minute gelang es Michel Sobek, die SG Union 1919 Klosterfelde mit 0:1 in Führung zu bringen. Dieser Treffer veränderte die Statik des Spiels spürbar und zwang den FSV Optik Rathenow dazu, die defensive Grundordnung zu lockern und mehr Risiko im Offensivspiel einzugehen. In dieser Phase der Partie war die Verunsicherung angesichts der prekären Tabellenlage kurzzeitig spürbar, doch die Ordnung auf dem Platz blieb trotz des Rückstandes gewahrt.

Die moralische Antwort vom Elfmeterpunkt

Die Bemühungen der Gastgeber wurden in der 71. Minute belohnt. Der eingewechselte Luka Zdep übernahm die Verantwortung und verwandelte einen Elfmeter zum 1:1-Ausgleich. Dieser Treffer setzte neue Kräfte frei und sorgte für eine emotionale Schlussphase, in der beide Mannschaften versuchten, den entscheidenden Siegtreffer zu erzielen. Die Rathenower Defensive blieb jedoch stabil und verhinderte ein weiteres Gegentor, sodass das Unentschieden bis zum Schlusspfiff Bestand hatte.

Die angespannte Lage im Tabellenkeller

Trotz des Punktgewinns bleibt die Situation für den FSV Optik Rathenow in der NOFV-Oberliga Nord kritisch. Mit nun 27 Punkten belegt der Verein den 14. Tabellenplatz, punktgleich mit Tennis Borussia Berlin und der SG Dynamo Schwerin. Das nächste Spiel führt die Rathenower am Samstag, 18.04.2026, zum Berliner AK.