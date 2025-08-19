Punktetrennung im ersten Ligaspiel ⚽

Endlich wieder Fussball, endlich wieder Punktspiel, endlich wieder Heimspiel. Zum Start in die Kreisliga Staffel Ost empfingen unsere Mannen in grün-weiß die Spielgemeinschaft aus Beilrode und Arzberg. Wir starten in die Liga also direkt mit einem Gradmesser. Das erwartet körperliche Spiel stellte sich direkt in den ersten Minuten ein. Wenig spielerische Ansätze, dafür mehr Kampf und Wille. So war es fast logisch, dass das 1:0 für die Beilroder durch einen Elfmeter fiel. Bis zur 30. Minute ging dieses 1:0 nach Spielanteilen auch in Ordnung. Danach kamen wir allerdings Stück für Stück besser ins Spiel. Man merkte, dass sich die Mannschaft, mit ihren 5 Neuzugängen in der Startelf, immer noch in der Findungsphase befindet. In der 33. Minute war es dann soweit und nach einer schönen Hereingabe per Freistoß kurz vor der Mittellinie von Rico Mönch, verwandelte Dominic Baum per Direktabnahme zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Halbzeitpause. Mit angepasstem System starteten wir in die zweite Hälfte und man merkte direkt, dass wir hinten immer sicherer standen. Dennoch sollte ein langer Ball Beilrodes nach mehreren Aufkommen seinen Abnehmer im Sturm finden, welcher zum 2:1 Zwischenstand in der 52. Minute traf. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei Beilrode doch die deutlicheren Chancen erarbeitete. Nichtsdestotrotz bleiben wir bis zum Schluss bissig, was in der 85. Minute belohnt werden sollte. Nach Hereingabe per Ecke wollte niemand so wirklich den Ball klären, sodass Falk Tokarski im letzten Moment seinen Fuß an den Ball bekam und die Kugel hinter die Torlinie schob. So beenden wir den ersten Spieltag mit einem erkämpften Punkt. Für das nächste Ligaspiel empfängt uns die SpG Luppa/Wermsdorf II um 13 Uhr am 23.08. in Wermsdorf. Wir freuen uns auf eure Unterstützung.