Punkteteilungen in der Bezirksliga Offenburg

Der Offenburger Torschütze Yll Ibishi (am Ball) wird eng von einem Zeller Gegenspieler beschattet. – Foto: Sebastian Barthmes

Der spielfreie FC Ettenheim-Altdorf lacht sich in der Fußball-Bezirksliga ins Fäustchen. Vier seiner fünf Mitkonkurrenten um die Spitzenplätze ergattern an diesem Spieltag nur einen Punkt.

Wie spannend ist die Ortenauer Fußball-Bezirksliga in dieser Saison: Sechs Vereine kämpfen um die beiden Spitzenplätze, die den Aufstieg in die Landesliga und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen garantieren. Vier Clubs standen sich an diesem Spieltag in direkten Duellen gegenüber: In Rust trennten sich der heimische SV und der Tabellenführer SV Fautenbach 2:2, ebenfalls ein Remis (1:1) gab es zwischen dem SC Offenburg und dem Zeller FV. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.