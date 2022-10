Punkteteilung zwischen Walldorf und Dielheim!

Die nächste Aufgabe für die Reserve der SG 1945 Dielheim stand in Walldorf an. Am Sonntagabend musste die SG gegen die neugegründete Mannschaft des SV Eintracht Walldorf antreten.

Die Mannschaft von Dominik Bauer nahm sich vor der Partie viel vor und wollte unbedingt die nächsten drei Punkte einfahren. Man wusste bereits im Vorfeld, dass man die Eintracht nicht unterschätzen durfte, denn diese haben auch schon gegen Mannschaften wie die DJK Handschuhsheim Unentschieden gespielt und einem Aufstiegsfavoriten wichtige Punkte gestohlen. In der ersten Halbzeit tasteten sich beide Mannschaften ab. Obwohl die SG mehr vom Spiel hatte, fielen keine Tore, sodass im zweiten Durchgang mehr Spannung zu erwarten war.

Nach einigen personellen Veränderungen kam neuer Schwung in die Partie. Die SG war sofort da und belohnte sich in der 51. Spielminute mit dem Führungstreffer durch Falk Hildebrand. Doch die Freude hielt nicht lange an und Walldorf glich nur zwei Minuten später zum zwischenzeitlichen 1:1 aus. Doch Dielheim war direkt wieder zur Stelle und ging erneut in Führung. Torschütze war zum zweiten Mal Falk Hildebrand. Danach schwächten sich beide Mannschaften selbst, als jeweils ein Spieler mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste. Walldorf versuchte nochmal heranzukommen und das gelang auch. In der 76. Spielminute musste die SG den erneuten Ausgleichstreffer hinnehmen. Am Ende passierte nichts mehr, sodass sich Walldorf und Dielheim mit einem 2:2 Unentschieden trennten und sich somit die Punkte teilten.