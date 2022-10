Punkteteilung zwischen Tettnang und Alberweiler

In der Halbzeit musste erstmal durchgeatmet werden. Das Spiel ging sichtlich an die Substanz - aber die Resistenz dagegen demonstrierten die Spielerinnen mit starkem Willen.

Der TSV hatte die erste Gelegenheit über die rechte Angriffsseite, die nur in höchster Not noch geklärt werden konnte. Kurze Zeit später, hatte dann aber Alberweiler plötzlich ihre größte Chance im Spiel, als sie mehrfach auf das Tor schossen, die Tettnangerinnen jedoch mit Glück und Geschick diese Schussversuche immer wieder abwehren konnten.

Das gesamte Team hatte sich viel für dieses Spiel vorgenommen und auf dem Platz auf den Punkt das individuelle und mannschaftliche Können abgeliefert. Eine ganz bewusste Forderung, die das Trainerteam immer wieder verlangt und die Spielerinnen immer besser verinnerlichen. Alberweiler trat mit ihren gewohnt technisch guten Spielerinnen an - die ihr Glück mit langen Bällen auf ihre schnellen Angreiferinnen setzten. Um diese Angriffe abzufedern, positionierte sich Tettnang etwas tiefer und kompakter und kam somit hervorragend in die defensiven Zweikämpfe. Das gegenseitige Unterstützen mit hoher Einsatzbereitschaft jeder einzelnen Spielerin fällt im komprimierten Abwehrverbund leichter und zeigt den Gegnerinnen, dass sie normalerweise heute keine Chance haben zu punkten. Das Spiel entwickelte sich für die Zuschauer zum wahren Duell der letztjährigen Ligakonkurrentinnen mit vielen Zweikämpfen und Höhepunkten.

Mit vollem Elan betrat der TSV das Spielfeld zur 2. Halbzeit und wollte die Drangphase der Gäste auf den Ausgleich zum einen überstehen und zum anderen die Führung ausbauen. Somit ging es wieder in beherzt geführte defensive Zweikämpfe. Die einzige schwache Minute des ansonsten souverän leitenden Schiedsrichters traf die Heimmannschaft in der 62. Minute, als die Gäste eine Ecke von der rechten Seite an den kurzen Pfosten schlugen. Alberweilers Spielerin Diana Ringeis rempelte die Tettnanger Torhüterin unbestritten regelwidrig in der Luft, so dass der Ausgleich zum 1:1 erzielt werden konnte. Trainer Armin Friedrich mit einer sportwissenschaftlich fundierten Erklärung: „In der Luft hast Du als Torhüterin keine Chance, bei einem regelwidrigen Anrempeln in der Körperstabilität zu bleiben. Auch wenn der Schiedsrichter es entschuldigend bis erklärend als „akzeptablen Zweikampf“ sah, ein Meter vor der Torlinie den Torhüter anzurempeln ist, auch bei einer wohlwollenden Regelauslegung für die Angreiferin, ein faktisch zu ahndendes Foul - Punkt.“

Die Tettnangerinnen sind in dieser Saison leidgeprüft, hakten jedoch den Fauxpas professionell ab und setzten ihr Augenmerk auf die erneute Führung. Immer und immer wieder spielten sie sich in der Folgezeit weitere Torchancen heraus, jedoch wollte der Siegtreffer in einem klasse Duell beider Teams einfach nicht mehr bis zum Schlusspfiff fallen.

Zunächst steigert sich das Team somit auf den drittletzten Platz, obwohl zum wiederholten Male mehr als „nur“ ein Punkt drin gewesen wäre.

Eindeutiges Fazit: Zwischen Tabellenplatz und Leistung besteht noch eine viel zu hohe Diskrepanz, die aufgeholt werden muss.

Vor dem Spiel wären sicherlich fast alle mit einem Unentschieden zufrieden gewesen - jedoch durch die für alle erkennbare Überlegenheit im Spielverlauf, war es ein unglückliches Unentschieden.