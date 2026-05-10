Punkteteilung zwischen Tabellennachbarn auf Roter Erde

– Foto: Wenzel

Dabei zeigte Rödgen zunächst eine altbekannte Schwäche: Während der Unparteiische das Spiel bereits freigegeben hatte, war die Vishi-Elf gedanklich noch in der Kabine. Die ersten zehn Minuten erinnerten fast an ein Handballspiel – Hellas drückte den Gegner tief in die eigene Hälfte, kam jedoch glücklicherweise noch nicht zu gefährlichen Abschlüssen. Ein Schuss wurde von Innenverteidiger Hoffmann geblockt, eine verunglückte Bogenflanke sicherte sich Torwart Wenzel. Erst nach dieser Druckphase erwachten die Blau-Weißen und gestalteten das Geschehen ausgeglichener.

Das Duell der Tabellennachbarn zwischen dem ISV Hellas Gießen (8. Platz) und Blau-Weiß Rödgen endete auf der Roten Erde mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. Bei sommerlichen Temperaturen und einem Hartplatz, der das Herz jedes Kreisliga-Enthusiasten höher schlagen lässt, entwickelte sich eine spannende Partie.

Traumtore auf beiden Seiten

In der 25. Minute fiel dann der Führungstreffer für die Gastgeber: Nach einem berechtigten Freistoß an der Sechzehnerkante entstand im Nachsetzen eine Bogenlampe, die sich haargenau in den Winkel senkte.

Rödgen bewies jedoch Moral und drückte postwendend auf den Ausgleich. Besonders Josephs sorgte über die linke Seite immer wieder für Unruhe. In der 35. Minute belohnten sich die Gäste schließlich: Nach einem weiten Abschlag von Wenzel verwertete Josephs den Ball am Mittelkreis stark und legte direkt quer auf M. Kaya. Dessen Zuspiel auf S. Kaya war die Vorlage für den Höhepunkt des Spiels: Per sehenswerter Volley-Direktabnahme schlug der Ball rechts im Netz ein – keine Abwehrchance für ISV-Keeper Muasson.

Taktische Fesseln und eine turbulente Schlussphase

Nach dem Ausgleich begegneten sich beide Teams mit spürbar mehr Respekt. Da Hellas die Konterabsicherung verstärkte und Rödgen tief blieb, blieb die Partie bis zur Pause ohne weitere Großchancen. Auch nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Mannschaften zunächst im Mittelfeldgeplänkel.

Erst in der Schlussviertelstunde nahm die Partie wieder Fahrt auf. Hellas blies zum Schlussspurt und hatte den Siegtreffer auf dem Fuß: Wantcha scheiterte in der 80. Minute freistehend an Wenzel, der Nachschuss flog über das leere Gehäuse. Kurz darauf setzte Kamgang einen Kopfball nur knapp neben den Pfosten.

In den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Rödgen lauerte auf Konter, die meist durch taktische Fouls gebremst wurden. Die Rödgener Defensive um Bender, Al Abd, Kapitän Friebe und Hoffmann stand jedoch unter Dauerdruck stabil. Mit der letzten Aktion des Spiels wurde es noch einmal hitzig: Josephs startete erneut durch, der herauseilende Muasson verschätzte sich und stoppte den Lupfer außerhalb des Strafraums wahrscheinlich mit dem Gesicht, vielleicht jedoch auch mit den Armen. Schiedsrichter Geisberger entschied sofort auf Handspiel und Rot. Der anschließende Freistoß brachte nichts mehr ein, sodass es beim 1:1 blieb.

Ausblick: Endspurt um die Tabellenplätze

Für den TSV Rödgen stehen noch zwei Partien an: Am 17.05. empfängt man den TSV Lang-Göns III, bevor es am letzten Spieltag zum FC Grüningen (23.05.) geht. Mit zwei realistischen Siegen könnte die Vishi-Elf theoretisch noch am ISV vorbeiziehen. Die Gießener hingegen empfangen am kommenden Wochenende den FSV Beuern und beschließen die Saison gegen die FSG Garbenteich/Hausen.