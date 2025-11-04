Punkteteilung zwischen Dornberg und Mastbruch nach wildem Ritt

Bielefeld. Vier Tore, zwei Platzverweise und am Ende ein Punkt für jeden. Beim 2:2 (2:0) zwischen DJK Mastbruch und dem TuS Dornberg war vorrangig in der zweiten Halbzeit einiges los.

Bereits nach wenigen Sekunden hatte Mastbruch den ersten aussichtsreichen Angriff, der führte aber zunächst zu nichts. Dornbergs Trainer Jens Horstmann: „Mastbruch kam erwartungsgemäß über Konter und hat situativ ein sehr aggressives Pressing gespielt.“ Mit zunehmender Spieldauer aber wurden die Dornberger besser und übernahmen mehr Spielkontrolle. Nach einem Fehler im Aufbauspiel kam Mastbruch durch einen Schuss in den Winkel zur 1:0-Führung (26.) und nach einer gut getimten Flanke auf den zweiten Pfosten auch zum 2:0 (35.). Horstmann: „Insgesamt war die erste Halbzeit eher chancenarm. Dafür ging es dann in der Zweiten ab.“

Rote Karte für Mastbruch kurz nach Wiederanpfiff

Mastbruch sah kurz nach Wiederbeginn Gelb-Rot (49.) und öffnete dem TuS dadurch das Spiel. Dominik Kuck bediente Charley Achtereekte und der erzielte den Anschluss (55.). Kurz darauf legte Mitja Schierbaum auf Elias Morgenroth ab, der zum 2:2 traf (58.). In der Folge gab es einen heftigen Regenschauer, dadurch rutsche Henri Ernst weg und in seinen Gegenspieler – Gelb-Rot (69.). Die Dornberger hatten durch Boris Glaveski und Charley Achtereekte noch gute Möglichkeiten, doch auch die Mastbrucher kamen nochmals gefährlich vor das TuS-Tor. Horstmann: „Unser Keeper Joschka Leier hat sich dann in bester Oliver Kahn Manier in den Ball geschmissen. Am Ende ist das 2:2 gerecht.“

TuS Dornberg: Leier – Stühmeier (84. Youssef), Ernst, Achtereekte, Schäfer (67. Bartels), Schierbaum, D. Kuck (90.+3 Pytlik), Morgenroth (88. Margott), Glaveski, Gashi (64. Versick), Fritz

