Punkteteilung zum Saisonauftakt

Die Damen in gelb/schwarz starteten jedoch unbeeindruckt von der aktuell etwas angespannten Personalsituation in die Partie und gingen gleich in den ersten 6 Minuten durch einen Doppelschlag von Leah Burggraf und Sandra Siebert mit 2:0 in Führung. Leah legte in der 25.Minute das 3:0 nach. Nach einer im Voraus geplanten Auswechslung (da Kira Haag als Wahlhelferin fungierte, musste sie das Spielfeld um 13.00 verlassen) kam etwas Unordnung in der Mutscheider Defensive auf, die kurz vor der Pause zu 2 Toren der Gäste führten. Pia Reians konnte aufgrund der Tatsache, dass sie auf dem Rückweg aus dem Urlaub einen Abstecher zum Sportplatz machte, zur Halbzeit eingewechselt werden, und prompt lebte das Offensivspiel der Gastgeberinnen wieder. Leah Burggraf konnte Mitte der 2.Halbzeit das 4:2 erzielen. Doch wer die Partie entschieden sah, sah sich wiederum getäuscht: Die Gäste gaben nicht auf, sondern holten in der Endphase der Partie nochmal alles aus sich heraus. Belohnt wurden sie mit dem 3:4 und dem nicht ganz unverdienten Ausgleich in der Nachspielzeit. Für Mutscheid zwar etwas unglücklich, ging die Punkteteilung in einem sehr fairen Spiel aber insgesamt in Ordnung.