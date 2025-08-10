Punkteteilung zum Saisonauftakt

"Keine Punkte mehr in der Nachspielzeit verlieren". Dieses Ziel wurde in einer Teamsitzung zum Vorbereitungsauftakt genannt. Dabei sollte jeder Spieler seine persönlichen Ziele formulieren. Die Begründung für diesen Wunsch führte sicherlich auf die schlechten Erinnerungen aus der Rückrunde zurück. Hier gab es Gegentore zum 3:2 in Schmölln (90+1), zum 2:1 in Kahla (90+1) und zum 1:1 gegen Bad Berka (90+5) jeweils nach der 90. Minute. Dass nun die Nachspielzeit in den beiden ersten Pflichtspielen gar zum Freund des VfR wird, war so nicht zu erwarten.

Doch von vorne: Das Spiel begann mit deutlicher Feldüberlegenheit für die Koseltaler. Die Aktionen der Gäste waren merklich nervös, sodass einige Fehler gemacht wurden. Gefahr kam jedes Mal auf, sobald ein Ball in die Tiefe gespielt wurde. Bereits nach 9 Minuten wusste dies der VfR für sich zu nutzen. Eckert schoss nach Ablage von Gössinger mit einem Flachschuss vom Strafraumrand zur vielumjubelten Führung ein. In der Folge blieb der VfR am Drücker. Hölzel verpasste knapp das 2:0 mit einem Schlenzer um den Pfosten (15'). Neustadt, bis dahin unauffällig, wurde erstmals durch einen Ballverlust des VfR eingeladen: Seidel schoss aber übers Tor (20'). Auch eine aussichtsreiche Schussmöglichkeit für Rödiger konnte Steinbach locker entschärfen. Das 1:1 fiel dann dennoch: Seidel wurde per langem Ball freigespielt und hob den Ball gekonnt über Steinbach ins Netz (27'). Der VfR ließ sich in seinem Offensivbemühungen nicht beirren. Es wurde sich noch zwei weitere sehr gute Einschussmöglichkeiten herausgespielt. Leider verpassten sowohl Muth nach Eingabe von Scholz (34') als auch Möschwitzer nach Querpass von Gössinger (39') die Führung wiederherzustellen.

In Halbzeit zwei verflachte das Spiels etwas. Der VfR stellte seine Herangehensweise um, sodass man defensiv sicherer stand. Dies hatte jedoch auch zur Folge, dass die offensive Durchschlagskraft darunter litt. Ab 70. Minute bekam Neustadt Aufwind und hatte durch mehrere Aktionen die Führung vor Augen. Brünners Schuss aufs leere Tor klärte Dittmar auf der Linie, Steinbach zeigte bei zwei Kopfbällen nach Eckball sein Können und konnte parieren. Auch einen Fernschuss-Flatterball lenkte er zur Ecke. Diese wurde dann folgenreich für das Spiel. Im Nachsetzen stand plötzlich Brünner sträflich frei im VfR-Strafraum und schoss zur 2:1-Führung für Neustadt ein (81'). Schon vor der Neustädter-Führung wurde das Spiel ruppiger. Man merkte beiden Mannschaften den Kräfteverschleiß an. Die nächste Hiobsbotschaft für den VfR folgte in der 86. Minute. Muth erhielt für sein Einsteigen Höhe der Mittellinie gelb-rot und musste vorzeitig vom Platz. Neustadt wechselte nun mehrmals und versuchte Zeit von der Uhr zu nehmen.