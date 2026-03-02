Punkteteilung zum Rückrundenstart

Zum Start der Rückrunde traf der TSG ll bei sonnigem Wetter auf den FC Iliria Göppingen ll.

Auf schwierigem Geläuf entwickelte sich von Beginn an ein munteres Spiel, in dem sich

beide Teams nicht lange abtasteten.

In der ersten Halbzeit hatte Iliria etwas mehr vom Spiel, doch auch der TSG kam vor allem

nach langen Bällen zu Chancen – lediglich die Konsequenz fehlte.

Nach der Pause übernahm der TSG zunächst die Kontrolle. In der 61. Minute spielte Niklas

Heller einen Ball auf Tim Leibold, dessen Flanke direkt im Tor landete und den TSG in

Führung brachte. Iliria antwortete jedoch wenig später und glich nach einem Eckball aus.

Fazit: Ein intensives Spiel auf schwerem Platz mit Chancen auf beiden Seiten. Am Ende

steht eine gerechte Punkteteilung.

J.V.