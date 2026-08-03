Punkteteilung zum Ligastart

– Foto: Marcel Eichholz

Was für ein Auftakt in die neue Kreisliga-Saison! Die Zebras empfingen zum ersten Spiel der neuen Saison die ambitionierten Gäste von Türkiyemspor Krumbach und boten den Zuschauern alles, was den Amateurfußball so besonders macht: acht Tore, ständige Führungswechsel, große Moral und Spannung bis zum Schlusspfiff.

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start. Aydin brachte Krumbach bereits in der 4. Minute mit dem ersten gefährlichen Angriff in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Capar nach einem langen Ball und gewonnenem Laufduell mit dem Torhüter auf 0:2. Doch die SG zeigte die richtige Reaktion und ließ sich von dem frühen Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Reichelt verkürzte in der 10. Minute mit einem herrlichen Kopfball nach Flanke von Abele auf 1:2, Schmid stellte nur zwei Minuten später nach einem schönen Angriff nach Zuspiel von Kemming den Ausgleich wieder her. Die Gastgeber übernahmen zunehmend die Kontrolle über das Spiel und belohnten sich in der 37. Minute mit der 3:2 Führung durch Kemming, der den Ball aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie drückte.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Heimelf mutig. Schmid schnürte mit seinem zweiten Treffer des Tages den Doppelpack und erhöhte auf 4:2 (55.). Doch auch Krumbach zeigte Moral und steckte nicht auf. Mit viel Offensivdruck und zu viel Passivität der Zebras kämpften sich die Gäste zurück und erzielten in der 67. Minute durch Capar, nach einem sehr zweifelhaften Freistoßpfiff, den 4:3 Anschluss. Nur zehn Minuten später fiel dann das 4:4 aus einem Eckball durch Özmutlu, dem allerdings ein klares Handspiel der Gäste vorausging.

Nach einer intensiven und unterhaltsamen Partie beendete der Schiedsrichter die Begegnung nach zwei Minuten Nachspielzeit.

Am Ende stand ein leistungsgerechtes 4:4, das beiden Mannschaften alles abverlangte und den Zuschauern beste Unterhaltung bot.