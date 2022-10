Punkteteilung zum Herbstanfang

Nach acht Punkten aus den letzten vier Partien kann man beim A-Liga Neuling SG Hohenstadt/Untergröningen durchaus von einem Lauf reden. Beflügelt von den letzten Spielen wollte man auch gegen den TSV Heubach erneut Punkte einfahren. Sah es zur Halbzeit noch so aus als könnte man den ersten Heimsieg der Saison verzeichnen, so war man am Ende froh über die Punkteteilung beim 1:1 Unentschieden.

Von Beginn an sah man eine motivierte Spielgemeinschaft, die mit Kampf den Gästen aus Heubach Paroli bot. Die Heimelf erspielte sich erste Standardsituationen, die aber noch nichts Zählbares einbrachten. Für einen ersten Aufseher sorgten die Gäste mit einem Flachschuss aus ca. 20 Metern, der in Minute 13 knapp am linken Pfosten vorbeistriff.

Die erste Gelegenheit für die SG bot sich in der 18. Minute, als Spielertrainer Akin zu einem Freistoß antrat welchen er präzise aufs Tor zirkelte. Heubachs Schlussmann hatte aber aufgepasst und konnte zur Ecke abwehren. Diese wurde ebenfalls von Akin getreten. Der eben noch starke Keeper der Heubacher konnte den Ball dieses Mal nicht sicher halten und ließ vor die Füße von Berroth klatschen. Dieser zeigte Willen und drückte den Ball zur 1:0 Führung für die Hausherren über die Linie.

In der Folge hatte die SGHU noch weitere gute Gelegenheiten: einmal wurde Antz von Feil vielversprechend geschickt, in einer weiteren Aktion spielte Akin einen schönen Schnittstellenball auf Berroth. Beide Male entschied der Unparteiische aber auf Abseits. Einen schönen Schlenzer packte zudem noch Danilo Funk aus etwa 20 Meter aus, den Heubachs Keeper aber gekonnt parierte. Der Nachschuss von Robin Antz wurde anschließend zur Ecke geklärt.

So ging man mit einer knappen Führung in die Kabine und die Zuschauer waren guter Dinge in Hälfte zwei weiter ein Spiel auf das Tor der Gäste zu sehen. Allerdings kam Heubach besser aus der Kabine und zeigte jetzt mehr Zug nach vorne. Der in der 52. Minute eingewechselte Sandik sorgte in der Heubacher Offensive für deutlich mehr Betrieb. Bis Minute 68 schaffte es die Defensive der Heimmannschaft aber noch dem Druck der Gäste standzuhalten. Dann war es der eben erwähnte Sandik, der von links per Flanke bedient wurde und den Ball am kurzen Pfosten über die Linie bugsierte.