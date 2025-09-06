Punkteteilung zum Auftakt

Englische Woche 2.0, nach dem Donnerstag ist vor dem Wochenende. Die Plätze getrocknet und Spieltag Nummer 4 stand auf dem Programm. Am Samstag im einzigen Spiel der Runde trennen sich Unterstrass und Horgen 1:1-Unentschieden.

Punkte brüderlich geteilt

Im einzigen Spiel der 4. Runde traf am Samstag-Abend der FC Unterstrass im Heimspiel auf den FC Horgen. Am Donnerstag holte Horgen seinen ersten Saisonsieg gegen Einsiedeln, während Unterstrass seine erste Niederlage gegen Wollishofen einstecken musste. Beim Heimteam war eine Reaktion gefordet - die Gäste wollten den Aufwärtstrend bestätigen.



Die Seebuben nahmen den Sieges-Schwung mit und gingen durch Dylan Joey Forte in Führung. Die Gastgeber wussten in Form von Ermias Yosef Asmeron in der 69. Minute zu reagieren und egalisierten die Partie wieder.



Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Der Punktegewinn bringt Horgen vorübergehend auf den 8. Zwischenrang. Unterstrass verbleibt indes auf dem 6. Platz.



