Punkteteilung zum Abschluss der Saison

Die Gäste aus Bermaringen erwischten den besseren Start und dominierten in der Anfangsphase das Spielgeschehen. Trotz hohem Ballbesitzanteil gelang es ihnen zunächst nicht, echte Torgefahr zu erzeugen. Ein Kopfball nach einer Ecke blieb die erste nennenswerte Aktion – jedoch ohne zählbaren Erfolg. Ballendorf blieb trotz Bermaringens Druck gefährlich. In der 15. Minute setzte sich Niko nach einem langen Ball von Matze auf dem rechten Flügel stark durch und flankte in den Sechzehner, wo Timo auf Flo weiterleitete, welcher zur 1:0-Führung einschob. Kurz darauf verpasste die Fortuna die Chance auf 2:0 zu erhöhen. In Folge führte dann ein Ballverlust am eigenen Sechzehner dazu, dass der Bermaringer Stürmer zum 1:1 ausgleichen konnte. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit bestimmten erneut die Gäste das Spiel, konnten jedoch keine nennenswerte Torchance mehr herausspielen.

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, hatten die Gäste ihre erste große Chance zur Führung, doch der Stürmer verfehlte den Lupfer nur knapp. Bermaringen erhöhte in der Folge den Druck und erspielte sich einige hochkarätige Möglichkeiten – besonders in der 59. und 63. Minute, als gleich zwei Chancen knapp vergeben wurden.

In der 78. Minute brachte ein Handspiel des Bermaringer Torwarts außerhalb des Strafraums einen Freistoß für Ballendorf. Flo trat zum Freistoß an und brachte den Ball zentral aufs Tor. Der Torwart ließ den Ball abprallen, sodass Martin zum 2:1 einschieben konnte. Wie schon in den vergangenen Wochen gelang es der Mannschaft jedoch nicht, die Führung über die Zeit zu bringen. In der 90. Minute setzte sich Bermaringen auf dem linken Flügel durch und die anschließende Flanke wurde per Kopf zum Ausgleich genutzt.

Angesichts des Spielverlaufs mit vielen Chancen auf beiden Seiten und einem späten Gegentor muss man festhalten: Über die gesamte Spielzeit hinweg geht das Unentschieden in Ordnung. Auch wenn der Sieg greifbar war, überwiegt am Ende der Stolz auf eine starke Saisonleistung – ein Punkt zum Abschluss, der den verdienten Saisonabschluss abrundet.