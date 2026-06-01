Punkteteilung zum Abschluss

– Foto: Marina Karsten

(MS). Mit einem gerechten Unentschieden verabschiedet sich die SGBM 2 in die wohlverdiente Sommerpause. Mit lediglich 2 Saisonniederlagen, 1 Unentschieden und 17 Siegen belegt man am Ende einen hervorragenden 2. Tabellenplatz in der Reserveliga Donau West.

Bei sommerlichen Temperaturen dauerte es bis zur 28. Minute bis die Gäste aus Unterbechingen einen unnötigen, wie gerechtfertigten Elfmeter durch F. Gütinger zur 0:1 Führung nutzten. Die Heimmannschaft ließ sich davon sichtlich beeindrucken und brachte in dieser Phase kaum noch drei aufeinander folgende Pässe zustande… Folgerichtig fiel das 0:2 durch A. Wetzel in der 31. Minute. Quasi aus dem nichts, aber nach schöner Vorarbeit von Robin Lang verkürzte die SGBM auf 1:2 durch Adrian Vogel, der nur noch einschieben musste (42. Minute).