Punkteteilung war möglich

Früh gerieten die Hausherren in Rückstand, Leon Gümpel setzte sich im Strafraum durch und lupfte den Ball gekonnt über Julian Knoll hinweg in die Maschen (2.). Unbeeindruckt davon antworteten die Nullneuner postwendend, eine Rechtsflanke Scheurings, köpfte der derzeitige Torschütze vom Dienst Brooklyn Menge aus Nahdistanz ein (8.). Arnstadt nun gut im Spiel und fast mit dem Führungstor, doch Varnhagens Kopfball nach Freistoß Oeftgers landete nur am Außennetz (10.). Erneut zogen die Kurstädter in Front, als Vogts Knaller von der Strafraumgrenze, unhaltbar für Julian Knoll im rechten Eck einschlug (16.). Die attraktive Partie bot zunächst alles, was sie versprach. Zwei offensiv eingestellte Kontrahenten, offenes Visier, hohes Tempo und rassige Zweikämpfe. So konnte Hädrich Seimls Hereingabe in aussichtsreicher Position nicht verarbeiten (17.). Anschließend begann die beste Periode der Gäste, die mit druckvollen Angriffen sich in der Arnstädter Hälfte festsetzten. Dabei ließen die Nullneuner den Eichsfeldern zu viel Spielraum und kamen kaum noch zu Entlastungsaktionen. Ex-Profi Fabian Schnellhardt nahm den Ball perfekt aus der Luft und verfehlte das Tor aus 14 m nur knapp (33.). In Folge eines Ballverlustes der Heimelf konterten die Gäste und wieder war es Schnellhardt, der freistehend nur den Pfosten traf (35.), Göbels Direktabnahme nach Ecke, lenkte Knoll über die Querlatte (37.). Danach die beste Möglichkeit der Hausherren als Hädrich, von Scheuring glänzend freigespielt überhastet verzog (40.). In der Nachspielzeit schoß Geburtstagskind Anton Lvov aus spitzem Winkel über das Tor (45.).

Der zweite Durchgang konnte an das Vorpausenniveau nicht anknüpfen. Fehlabspiele, Missverständnisse prägten die zunehmend zerfahrene Begegnung. Arnstadt verengte nun die Räume, ließ nur wenig zu, konnte sich aber in Tornähe kaum durchsetzen. Einen Ballverlust Varnhagens nutzend steuerte Wilhelm auf Knoll zu, scheiterte aber kläglich (54.). Dann köpfte Varnhagen am langen Pfosten lauernd, Scheurings Freistoß über das Tor (75.). Weitere Abschlüsse von Molme III und Dornieden (84., 88.) zischten über den Kasten. Am Ende jubelten die Gäste, trotzdem hätten sich die Einheimischen einen Punkt verdient.