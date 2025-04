Punkteteilung unserer U16 gegen Ehingen

So., 06.04.2025, 11:00 Uhr

Am heutigen Spieltag trennten sich die TSG Ehingen I und der TSV Neu-Ulm II mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie bot den Zuschauern spannende Momente und ein dramatisches Hin und Her.

TSG Ehingen I vs. TSV Neu-Ulm II 2:2 (1:2)

In der 18. Spielminute gingen die Gäste aus Neu-Ulm durch ein Tor von Marko Jovanovic in Führung. Doch die Antwort der Ehinger kam schnell: Nur fünf Minuten später, in der 23. Minute, erzielten sie den Ausgleich. Das Führungstor für Ehingen ein paar Minuten später fiel durch ein unglückliches Eigentor von Nikolas Loch, der den Ball nach Standard ins eigene Netz beförderte.

Der zweite Abschnitt brachte wieder Spannung. Die Donau-Elf war nun spielbestimmend und drückte den Gastgeber in ständige Defensivarbeit. Latte und Pech im Abschluss verhinderten den Ausgleich unserer Elf. Die Partie wurde weiterhin intensiv und schnell geführt und bot viel Unterhaltung. In der 76. Spielminute konnte der TSV endlich ausgleichen. Samet Kizilgöz traf nach einer präzisen Vorlage von Joshua Bengi. Trotz intensiver Bemühungen unserer U16 doch noch drei Punkte zu erspielen war erfolglos und so blieb es bei diesem Unentschieden.