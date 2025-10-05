Punkteteilung und Kartenfestival in der Möhlinarena

VfR Hausen – SF Elzach-Yach 1:1 (0:1)

Zum zweiten Mal trafen die beiden Teams innerhalb von acht Wochen aufeinander. Anfang August gewann der VfR im SBFV-Pokal mit 2:0. Heuer ging es um Punkte – und zwar um ganz wichtige Zähler. Die SF begannen mit einem geblockten Schuss von Claudius Bührer und der darauffolgenden Ecke (2.). Sonst war der VfR immer wieder am Anlaufen und dauerhaft überlegen. Gute Einschussmöglichkeiten waren aber dünn gesät – auch für die auf Konter ausgelegten Gäste aus Elzach-Yach.

In der 25. Minute begann mit der Gelben Karte für Jonas Schmieder (SF) das „Kartenspiel“. Bis zum Schlusspfiff in der 93. Spielminute verteilte Schiedsrichter Jonas Fleig 13 Gelbe Karten.

Bei aller Überlegenheit des Heimteams kam dabei aber nichts Zählbares heraus. Stattdessen fiel überraschend das 0:1 (37.) für die Elztäler: Ein Hausener Handspiel im eigenen Strafraum – und es gab Strafstoß. Der wieder genesene Torjäger der SF, Jonas Schmieder, verwandelte ganz sicher rechts oben. Eine satt getretene Ecke von rechts durch Ahmet Eren Tekbas rauschte vor dem Elzacher Tor durch, ohne dass ein Hausener Spieler drankam. Pause.

Der eingewechselte Yann-Nicolas Bellemare vom Heimteam setzte in der 52. Minute einen Schlenzer nur knapp rechts oben vorbei. In der 60. Minute dann endlich das völlig verdiente 1:1. Nicht klar auszumachen, wem der Treffer zugeschrieben wird: Der VfR kam über die linke Angriffsseite, Ahmet Eren Tekbas spielte Muhammed Aslan an, der „chippte“ die Kugel auf die rechte Torecke. Reingegangen wäre das Spielgerät allemal, aber dann kam Gästekapitän Adriano Volk, der den Ball im eigenen Gehäuse versenkte.

Nach 68 Minuten ein guter 20-Meter-Schuss von Ahmet Eren Tekbas – aber ganz knapp drüber. Drei Zeigerumdrehungen später legte Claudius Bührer, von rechts kommend, den Ball butterweich in den Fünfmeterraum. Bevor ein Mitspieler aber zum Zug kam, grätschte José Ngonge Mboyo den Ball in allerletzter Not zur Ecke. In der 73. Minute ein scharfer Schuss von Erich Sautner – aber leider zu zentral.

Das war’s dann eigentlich auch, denn in den letzten 20 Minuten gab es nur noch einige Wechsel und Gelbe Karten hüben wie drüben. Wieder zwei Punkte weg, die der VfR Hausen gut hätte gebrauchen können. So muss nun am nächsten Sonntag unbedingt beim FC Villingen II ein Dreier aufs Punktekonto (!!).

Infos zum Spiel

Tore:

0:1 (37.) Jonas Schmieder (HE)

1:1 (60.) Muhammed Aslan (Ahmet Eren Tekbas)

Aufstellung VfR Hausen:

Mettenberger, Arjonit Rexhepi (46. Yann-Nicolas Bellemare), Schellbach, Tekbas, Aslan, Gomez (46. Boz), Faller (C), Bektashi, Mboyo, Alihoxha, Sautner (80. Häringer)

Zuschauer: 150

Schiedsrichter: Jonas Fleig (FC Brigachtal)

Assistenten: Marvin Heinrich, Benedikt Fleig

Mike Gaulrapp (VfR Hausen)