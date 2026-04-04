Punkteteilung, über die sich beide freuen

Philipp König brachte sein Team mit 1:0 in Führung – Foto: SVA

Der SV Auersmacher wollte die bittere und zu hoch ausgefallene 0:6-Niederlage vom vergangenen Wochenende bei Rot-Weiß Koblenz schnell vergessen machen. Doch als Gegner stand Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II auf dem Kunstrasenplatz an der Stadionstr., man hätte sich einen einfacheren Gegner zur Frustbewältigung vorstellen können. Deshalb galt es für das Team von Trainer Heiko Wilhelm erst mal, Gegentore zu vermeiden. Das gelang auch ganz gut, der FCK machte zwar das Spiel, traf aber die Kiste zunächst nicht. Im Gegenteil, elf Minuten nach Wiederbeginn schloss Philipp König eine kurze Drangperiode der Gastgeber mit drei Schüssen auf das Tor der kleinen "Roten Teufel" mit dem Treffer zum 1:0 ab. Die nächsten Minuten gehörten dann den Gästen, die auf den Ausgleich drängten. Schließlich war dann David Schramm in der Nachspielzeit erfolgreich. Auersmacher verpasste den Dreier, weil es den letzten gefährlichen Angriff vergab.

FCK-Trainer Alexander Bugera sagte nach dem Spiel: "Das war wieder so ein Spiel in dem wir total überlegen waren, wo wir Chancen haben, aber dennoch lange nicht treffen. Sie gehen in der zweiten Hälfte mit der ersten Aktion vor unserem Tor in Führung. Das wollten wir eigentlich vermeiden, weil wir mit unseren gefährlichen Aktionen immer für ein Tor gut sind, was dann ja auch so kam. Doch nach dem Gegentor hatten wir zunächst einen Bruch in unserem Spiel. Wir haben dennoch versucht, Druck aufzubauen, offensiv zu spielen. Wir haben uns belohnt, aber dann gibt es noch einen Pfostenschuss, das ärgert mich, dass wir da noch mal nachlässig waren. Die Serie mit den vielen siegreichen Spielen war schon was Außergewöhnliches. das darf man nicht außer acht lassen. 13 Spiele am Stück zu gewinnen ist nicht selbstverständlich. Auch der FKP hat noch neun Spiele, die Spiele werden nicht einfacher, wir haben fast die gleichen Gegner. es wird zum Schluss entschieden. Wir wollen gut spielen und dann sehen wir, ob es zum Meister reicht, dann gehen wir auch hoch. Wir schauen nicht so weit aber wenn wir jetzt Erster sind, wollen wir da auch bleiben".