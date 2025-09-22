Punkteteilung trotz Chancenplus

Am 5. Spieltage war der SV Schmölln beim FSV Grün-Weiß Stadtroda zu Gast. Traditionell tat man sich bei der „Rod’schen Möhre“ schwer und so brachte der SVS nach einem 2:2-Unentschieden einen Punkt mit zurück in die Knopfstadt.
SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913
Das Spiel begann aus Schmöllner Sicht denkbar ungünstig, denn nach einem langen Ball konnte ein Stadtrodaer nur per Foul gestoppt werden. Der resultierende Freistoß konnte nicht entscheidend geklärt werden und so landete der dritte Stadtrodaer Nachschuss letztendlich im Tor (2‘). In Folge dessen wachte die Gastmannschaft auf und konnte durch Leon Gentsch den ersten eigenen Abschluss verzeichnen (3‘). Wiederum war es Leon Gentsch, der nach starkem Korent-Zuspiel, Eric Lochmann per Querpass bedienen konnte. Sein Abschluss konnte allerdings vom Stadtrodaer Hüter zur Ecke geklärt werden. Diese wurde zwar im ersten Moment geklärt, der zweite Ball landete jedoch erneut bei Eric Lochmann, welcher auf die Grundlinie zog und Franz Funke am zweiten Pfosten per Flanke fand. Dieser setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und sorgte per Kopf für den Ausgleichtreffer (6‘). Auch die nächste Chance gehört wieder den Schmöllnern. Leon Gentsch wurde auf links in die Tiefe geschickt und fand anschließend Leon Schulze an der Strafraumkante. Bevor dieser den Ball sicher kontrollierte, klärte der Verteidiger die Situation per Grätsche (10‘). Ein erneuter Freistoß der Stadrodaer wurde im letzten Moment ebenfalls geklärt. Die anschließende Ecke fand allerdings Nicolas Mitschke, der unbedrängt die 2:1 Führung der Hausherren erzielte (16‘). Wenige Minuten später musste der SVS verletzungsbedingt wechseln. Franz Funke blieb nach einem Luftzweikampf leicht benommen liegen. Für ihn kam Max Zeißig in die Partie. Dieser sorgt kurz nach seiner Einwechslung für den Ausgleich, nachdem erneut Leon Gentsch stark in den Strafraum zog, allerdings noch am Hüter scheiterte und Max Zeißig den Ball letztendlich im Tor unterbrachte (25‘). In dessen Folge neutralisierte sich das Spiel, allerdings musste Schmölln erneut verletzungsbedingt wechseln. Als Alexander Korent in gewohnter Manier nach innen zog und den Abschluss suchte, scheiterte er am mitspielenden Torhüter (37‘). Somit ging es mit einem 2:2 in die Pause.
Die erste Chance des zweiten Durchgangs gehörte wieder den Schmöllnern. Ein langer Ball von Florian Schmidt über die Stadtrodaer Abwehr fand beinahe den durchstartenden Max Zeißig. Allerdings war der Stadtrodaer Hüter zur Stelle und konnte diesen Ball klären (47‘). In Folge dessen kamen die Hausherren zu einigen Abschlüssen, welche aber kein Problem für Richard Klaus darstellten. Als Leon Schulze einen gut getimten Lochmann Pass in die Tiefe erlief, schob dieser den Ball nur wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbei (51‘). Ein weiterer Lochmann-Freistoß konnte von der Stadtrodaer Hintermannschaft geklärt werden. Allerdings landete der zweite Ball erneut bei Eric Lochmann, welcher nach innen zog und den Ball aus 20 Metern im Tor unterbringen konnte. Jedoch standen mehrere Schmöllner im Abseits, wodurch das Tor wegen Sichtbehinderung zurückgenommen wurde (58‘). Die beste Chance des zweiten Durchgangs hatte Florian Petrick, welcher sich gegen zwei Verteidiger durchsetzen und den Stadtrodaer Torhüter überlupfen konnte. Allerding wurde er noch entscheidend gestört, wodurch der Ball von der Latte zurück ins Feld sprang (63‘). Alexander Korent zog erneut mit viel Tempo von rechts in den Strafraum, verpasste allerdings den Abschluss und wurde dann vom Ball getrennt (68‘). Bei einem Stadtrodaer Torschuss aus der zweiten Reihe musste sich Richard Klaus geschlagen geben, allerdings konnte der Ball im letzten Moment auf der Linie geklärt werden (72‘). Auch die nächste Torchance gehörte den Gastgebern. Ein Oehler Freistoß wurde vom Stadtrodaer Torhüter aus der Luft gefischt. Dieser macht das Spiel schnell und leitete einen Konter über die linke Schmöllner Seite ein. Die anschließende Flanke konnte Florian Stößel zur Ecke klären (84‘). Ein weiterer Lochmann Schuss aus der zweiten Reihe war zu hoch angesetzt (86‘) und auch Leon Schulze verpasste mit einer der letzten Aktionen des Spiels den Schmöllner Führungstreffer (91‘).