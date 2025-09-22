– Foto: Bastian Hubatsch

Punkteteilung trotz Chancenplus Trotz Chancenplus kam der amtierende Vize-Meister aus Schmölln beim Auswärtsspiel in Stadtroda nicht über ein Unentschieden hinaus.

Am 5. Spieltage war der SV Schmölln beim FSV Grün-Weiß Stadtroda zu Gast. Traditionell tat man sich bei der „Rod’schen Möhre“ schwer und so brachte der SVS nach einem 2:2-Unentschieden einen Punkt mit zurück in die Knopfstadt. SPIELBERICHT DES SV SCHMÖLLN 1913

Sa., 20.09.2025, 15:00 Uhr FSV Grün-Weiß Stadtroda GW Stadtroda SV Schmölln 1913 SV Schmölln 2 2 Abpfiff Das Spiel begann aus Schmöllner Sicht denkbar ungünstig, denn nach einem langen Ball konnte ein Stadtrodaer nur per Foul gestoppt werden. Der resultierende Freistoß konnte nicht entscheidend geklärt werden und so landete der dritte Stadtrodaer Nachschuss letztendlich im Tor (2‘). In Folge dessen wachte die Gastmannschaft auf und konnte durch Leon Gentsch den ersten eigenen Abschluss verzeichnen (3‘). Wiederum war es Leon Gentsch, der nach starkem Korent-Zuspiel, Eric Lochmann per Querpass bedienen konnte. Sein Abschluss konnte allerdings vom Stadtrodaer Hüter zur Ecke geklärt werden. Diese wurde zwar im ersten Moment geklärt, der zweite Ball landete jedoch erneut bei Eric Lochmann, welcher auf die Grundlinie zog und Franz Funke am zweiten Pfosten per Flanke fand. Dieser setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und sorgte per Kopf für den Ausgleichtreffer (6‘). Auch die nächste Chance gehört wieder den Schmöllnern. Leon Gentsch wurde auf links in die Tiefe geschickt und fand anschließend Leon Schulze an der Strafraumkante. Bevor dieser den Ball sicher kontrollierte, klärte der Verteidiger die Situation per Grätsche (10‘). Ein erneuter Freistoß der Stadrodaer wurde im letzten Moment ebenfalls geklärt. Die anschließende Ecke fand allerdings Nicolas Mitschke, der unbedrängt die 2:1 Führung der Hausherren erzielte (16‘). Wenige Minuten später musste der SVS verletzungsbedingt wechseln. Franz Funke blieb nach einem Luftzweikampf leicht benommen liegen. Für ihn kam Max Zeißig in die Partie. Dieser sorgt kurz nach seiner Einwechslung für den Ausgleich, nachdem erneut Leon Gentsch stark in den Strafraum zog, allerdings noch am Hüter scheiterte und Max Zeißig den Ball letztendlich im Tor unterbrachte (25‘). In dessen Folge neutralisierte sich das Spiel, allerdings musste Schmölln erneut verletzungsbedingt wechseln. Als Alexander Korent in gewohnter Manier nach innen zog und den Abschluss suchte, scheiterte er am mitspielenden Torhüter (37‘). Somit ging es mit einem 2:2 in die Pause.