Punkteteilung: SC Geislingen gegen SV Böblingen ohne Sieger

---

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel umkämpft, doch weitere Tore fielen nicht. Für den SC Geislingen bedeutet dieser eine Zähler, dass man mit nun 15 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz steht. Der SV Böblingen festigt mit diesem Remis seinen Platz im gesicherten Mittelfeld.

Es war eine Partie voller Leidenschaft und taktischer Disziplin, die beim SC Geislingen ausgetragen wurde. Die Gastgeber, die dringend Punkte gegen den Abstieg benötigen, zeigten von Beginn an eine kämpferische Einstellung. In der 39. Minute belohnte Marcel Mädel die Bemühungen der Hausherren und erzielte unter dem Jubel der Fans das 1:0. Doch die Erleichterung währte nur kurz. Praktisch mit dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, schlug der SV Böblingen eiskalt zurück: Dennis Traub markierte den Treffer zum 1:1-Ausgleich und dämpfte damit die Hoffnungen der Geislinger auf einen Heimsieg noch vor dem Seitenwechsel.

Am Sonntag, 01.03.2026, um 14:30 Uhr folgt dann ein Duell aus dem oberen Tabellenbereich: TSV Ehningen gegen SV Waldhausen. Hier steckt spürbar mehr als nur ein Nachholspiel drin – es ist ein direktes Kräftemessen zweier Teams, die den Anschluss an die Spitzengruppe halten wollen. TSV Ehningen steht auf Rang 5 mit 28 Punkten aus 15 Spielen (Torverhältnis 35:17) und bringt damit eine starke Mischung aus Offensivkraft und defensiver Stabilität mit.

SV Waldhausen liegt direkt dahinter auf Platz 6 mit 27 Punkten aus 15 Spielen (Torverhältnis 22:21). Der Abstand beträgt nur einen Punkt – und genau das macht diese Partie so wertvoll. Waldhausen kann mit einem Sieg an Ehningen vorbeiziehen und sich im Rennen um die oberen Plätze neu positionieren. Ehningen wiederum kann den direkten Konkurrenten distanzieren und vor dem Wiederbeginn der Liga ein klares Zeichen setzen.

Auch der Blick nach oben verschärft die Bedeutung: Vorne stehen TSV Köngen (36 Punkte), 1. FC Eislingen (32) sowie TSV Bernhausen und TSGV Waldstetten (je 31). Wer aus diesem Nachholspiel als Sieger hervorgeht, bleibt zumindest in Reichweite dieser Gruppe und startet mit einer ganz anderen Energie in den 17. Spieltag. Wer verliert, hat nicht nur Punkte eingebüßt, sondern auch einen direkten Rivalen stark gemacht. Das ist die besondere Härte solcher Nachholspiele – und genau deshalb wird dieses Duell am Sonntag so brisant.