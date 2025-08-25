– Foto: Marcel Eichholz

Punkteteilung ohne Tore in Lehrte SV 06 trennt sich 0:0 vom TSV Kirchrode – Spiegel „überhaupt nicht zufrieden"

Am Ende blieb es beim torlosen Remis zwischen dem SV 06 Lehrte und dem TSV Kirchrode. Für SV-Trainer Dennis Spiegel war das Resultat nur bedingt zufriedenstellend: „Am Ende steht ein 0:0 da, wo ich überhaupt nicht mit zufrieden bin. Aber es ist ein gewonnener Punkt, weil wir zu null gespielt haben.“

Der Gegner habe es seiner Mannschaft „nicht einfach gemacht“. Kirchrode habe fast ausschließlich mit langen Bällen operiert. „Ihre Spielphilosophie ist es, auf zweite Bälle zu gehen. Sie haben jeden Ball sofort nach vorne lang gespielt und versucht, mit ihren schnellen Leuten ins letzte Drittel zu kommen. Das haben wir gut wegverteidigt.“ Allerdings habe sich seine Mannschaft im Laufe der ersten Halbzeit dem Spiel des Gegners angepasst – ein Punkt, der Spiegel missfiel: „Das liegt uns überhaupt nicht. Deswegen war ich da auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass wir uns da bitte nicht anpassen sollen.“