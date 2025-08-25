Punkteteilung ohne Tore in Lehrte

Am Ende blieb es beim torlosen Remis zwischen dem SV 06 Lehrte und dem TSV Kirchrode. Für SV-Trainer Dennis Spiegel war das Resultat nur bedingt zufriedenstellend: „Am Ende steht ein 0:0 da, wo ich überhaupt nicht mit zufrieden bin. Aber es ist ein gewonnener Punkt, weil wir zu null gespielt haben.“
Trainer betont defensive Stabilität, blickt aber schon auf das Derby gegen den FC Lehrte
Der Gegner habe es seiner Mannschaft „nicht einfach gemacht“. Kirchrode habe fast ausschließlich mit langen Bällen operiert. „Ihre Spielphilosophie ist es, auf zweite Bälle zu gehen. Sie haben jeden Ball sofort nach vorne lang gespielt und versucht, mit ihren schnellen Leuten ins letzte Drittel zu kommen. Das haben wir gut wegverteidigt.“
Allerdings habe sich seine Mannschaft im Laufe der ersten Halbzeit dem Spiel des Gegners angepasst – ein Punkt, der Spiegel missfiel: „Das liegt uns überhaupt nicht. Deswegen war ich da auch ein bisschen enttäuscht. Ich habe der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass wir uns da bitte nicht anpassen sollen.“
Kirchrode kam in der zweiten Halbzeit gefährlich vors Tor. „Natürlich hast du auch ein bisschen Glück, weil du nicht alles zu 100 Prozent wegverteidigen kannst. Sie hatten einen Lattenschuss und zwei Pfostenschüsse“, so Spiegel. Gleichzeitig haderte er mit der Offensive seiner Elf: „Wir haben uns Chancen rausgespielt, sie aber nicht clever zu Ende gespielt.“
Im Fazit überwog für den Trainer dennoch die defensive Stabilität: „Im Großen und Ganzen kann man zufrieden sein, dass wir einen Punkt gewonnen haben, zu null gespielt haben. Aber im Fußball kann es auch anders laufen. Dann rutscht dir noch einer durch, und du gehst mit leeren Händen nach Hause.“
Schon jetzt richtet sich der Blick auf das anstehende Derby gegen den FC Lehrte. „So ein Derby hat seine eigenen Gesetze. Das wissen wir auch. Das ist ein ganz anderes Spiel als gegen Kirchrode heute“, betonte Spiegel. „Wir fiebern dem Spiel entgegen und werden uns vernünftig vorbereiten.“