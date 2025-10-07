– Foto: Gerry Grave

Punkteteilung ohne Glanz Schwerfälliges 0:0 zwischen Schwefingen und Emslage – Gastgeber enttäuschen im Heimspiel Verlinkte Inhalte BZL Weser-Ems St. 3 Schwefingen Emslage

Ein torloses Unentschieden der ernüchternden Sorte sahen die 325 Zuschauer am Sonntag beim Duell zwischen den Sportfreunden Schwefingen 1949 und dem VfL Emslage. Trotz klarer tabellarischer Vorteile – Schwefingen rangiert auf Platz fünf, Emslage nur auf Platz 15 – konnten die Gastgeber den Klassenunterschied nicht bestätigen. Stattdessen entwickelte sich eine zähe Begegnung mit wenig Tempo und noch weniger Strafraumszenen.

Trainer Daniel Vehring fand nach dem Spiel deutliche Worte: „Das war schon harte Kost“, erklärte er. „Es war kein gutes Spiel von uns. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht und dadurch kaum gefährliche Szenen herausgespielt. Immer wieder haben uns technische Mängel und falsche Entscheidungen zurückgeworfen.“ So., 05.10.2025, 15:00 Uhr SF Schwefingen 1949 Schwefingen VfL Emslage Emslage 0 0 Abpfiff

Personell setzte Vehring auf Felix Neumann und Konstantin Burs im Angriff, doch die Offensive blieb weitestgehend wirkungslos. Auch die Einwechslungen von Sebastian Meyer, Christoph-Dominik Winters und Bjarne Schwieters konnten keine Wende bringen. Aufseiten der Gäste aus Emslage wechselte das Trainerduo Johannes Reckers und Oliver Peters ebenfalls mehrfach, doch auch die Joker konnten keine entscheidenden Impulse setzen. Bezeichnend: Der Name des Schiedsrichters Jan Krummen tauchte im Spielprotokoll nur im Zusammenhang mit der Spielleitung auf – brenzlige Situationen im Strafraum gab es auf beiden Seiten schlicht nicht.