Punkteteilung ohne Glanz

Ein torloses Unentschieden der ernüchternden Sorte sahen die 325 Zuschauer am Sonntag beim Duell zwischen den Sportfreunden Schwefingen 1949 und dem VfL Emslage. Trotz klarer tabellarischer Vorteile – Schwefingen rangiert auf Platz fünf, Emslage nur auf Platz 15 – konnten die Gastgeber den Klassenunterschied nicht bestätigen. Stattdessen entwickelte sich eine zähe Begegnung mit wenig Tempo und noch weniger Strafraumszenen.
Trainer Daniel Vehring fand nach dem Spiel deutliche Worte: „Das war schon harte Kost“, erklärte er. „Es war kein gutes Spiel von uns. Wir haben viel zu viele Fehler gemacht und dadurch kaum gefährliche Szenen herausgespielt. Immer wieder haben uns technische Mängel und falsche Entscheidungen zurückgeworfen.“
Personell setzte Vehring auf Felix Neumann und Konstantin Burs im Angriff, doch die Offensive blieb weitestgehend wirkungslos. Auch die Einwechslungen von Sebastian Meyer, Christoph-Dominik Winters und Bjarne Schwieters konnten keine Wende bringen. Aufseiten der Gäste aus Emslage wechselte das Trainerduo Johannes Reckers und Oliver Peters ebenfalls mehrfach, doch auch die Joker konnten keine entscheidenden Impulse setzen.
Bezeichnend: Der Name des Schiedsrichters Jan Krummen tauchte im Spielprotokoll nur im Zusammenhang mit der Spielleitung auf – brenzlige Situationen im Strafraum gab es auf beiden Seiten schlicht nicht.
Tabelle: Punktgewinn hilft nur bedingt
In der Tabelle bleibt Schwefingen mit 17 Punkten aus zehn Spielen auf Platz fünf – punktgleich mit Altenlingen, Emsbüren und Nordhorn II, aber nun schon zwei Zähler hinter dem ungeschlagenen SV Union Lohne. Für den VfL Emslage bedeutet das Remis immerhin einen kleinen Schritt im Abstiegskampf. Mit sieben Punkten steht das Team weiterhin auf Platz 15, punktgleich mit Schlusslicht Salzbergen, das aber zwei Spiele weniger absolviert hat.
Für die Sportfreunde gilt es nun, den enttäuschenden Auftritt aufzuarbeiten. Vehring sieht das nüchtern: „Man hat eben auch mal schlechte Tage. Das gehört zum Fußball dazu.“
SF Schwefingen 1949 – VfL Emslage 0:0
SF Schwefingen 1949: Matthias Lake, Leon Greten, Justin Uso, Robert Bartling, Chris Veltrup, Simon Rensing (60. Christoph-Dominik Winters), Mattis Kellersmann, Marc Sulmann, Alexander Kuhl (75. Bjarne Schwieters), Felix Neumann, Konstantin Burs (58. Sebastian Meyer) - Trainer: Mazen Mislim - Trainer: Daniel Vehring
VfL Emslage: Henrik Jakobs, Milan Schillers, Jonas Möller, Marcel Geers, Ben Lammers (50. Leonard Beneke), Maximilian Benke (74. Jan Lakeberg), Simon Reiners, Henrik Lüken, Kai Völlering (83. Jakob Steinkamp), Alexander Briegert (87. Jan Bolmer), Timo Lüken - Trainer: Johannes Reckers - Trainer: Oliver Peters
Schiedsrichter: Jan Krummen - Zuschauer: 325
Tore: keine Tore