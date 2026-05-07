Punkteteilung nach Sechs-Tore-Drama zwischen Mulfingen und Pfedelbach

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In einer Begegnung, die von Beginn an eine hohe Intensität ausstrahlte, lieferten sich die SGM Mulfingen/Hollenbach und der TSV Pfedelbach einen offenen Schlagabtausch. Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß: Jakob Scheppach markierte bereits in der 7. Minute das 1:0, und nur zehn Minuten später baute Mario Beez die Führung in der 17. Minute auf 2:0 aus. Doch die Gäste zeigten Moral und kamen noch vor der Pause eindrucksvoll zurück. Jens Schmidgall verkürzte in der 22. Minute auf 2:1, bevor Jonas Göhner in der 40. Minute den Treffer zum 2:2-Ausgleich erzielte. Nach dem Seitenwechsel blieb die Spannung greifbar. In der 61. Minute drehte der TSV die Partie vorerst komplett, als Jann Baust einen Handelfmeter zum 2:3 verwandelte. Es sah lange Zeit nach einem Auswärtssieg für die Pfedelbacher aus, doch die SGM bäumte sich in der Schlussphase mit letzter Kraft noch einmal auf. In der 88. Minute war es schließlich Marius Bader, der ebenfalls per Handelfmeter den 3:3-Endstand herstellte und seiner Mannschaft so einen Punkt sicherte.

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So., 10.05.2026, 15:00 Uhr Sportfreunde Lauffen Lauffen TG Böckingen TG Böckingen 15:00 PUSH

Dieses Duell gehört zu den großen Spielen des Wochenendes. Sportfreunde Lauffen haben mit dem 3:0 in Neuenstein ihre Stärke noch einmal eindrucksvoll unterstrichen und stehen mit 47 Punkten mitten im Rennen um die Topplätze. TG Böckingen kommt nach dem 2:1 in Untergriesheim ebenfalls mit Rückenwind und derselben Punktzahl. Viel näher kann ein direktes Duell im oberen Tabellendrittel kaum sein. Für Lauffen ist es die Gelegenheit, vor eigenem Publikum ein Zeichen zu setzen und den Druck auf das Spitzentrio hochzuhalten. Böckingen kann mit einem Auswärtssieg einen direkten Konkurrenten überholen und selbst noch einmal nach ganz oben schielen. Es ist ein Spiel voller Schärfe, weil beide Mannschaften spüren, dass die Tabelle noch nicht fertig geschrieben ist. ---

Für die Sportfreunde Untergriesheim ist dieses Heimspiel von großer Bedeutung. Nach der 1:2-Niederlage gegen TG Böckingen stehen die Gastgeber bei 26 Punkten und brauchen dringend weitere Zähler, um den Abstand zur Gefahrenzone nicht kleiner werden zu lassen. Gerade gegen ein bereits abgestiegenes Team ist der Erwartungsdruck entsprechend hoch. Die SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim hat beim 1:2 gegen Erlenbach zwar erneut verloren, aber sich keineswegs kampflos ergeben. Sportlich ist der Abstieg besiegelt, durch den Rückzug steht auch der Gang in die Kreisliga B fest. Gerade das kann Spiele wie dieses unberechenbar machen. Untergriesheim muss liefern, Markelsheim/Elpersheim kann frei auftreten. Genau darin liegt die gefährliche Spannung für den Favoriten. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr TSV Erlenbach Erlenbach Aramäer Heilbronn Aramäer HN 15:00 PUSH

TSV Erlenbach hat mit dem 2:1 bei Markelsheim/Elpersheim einen wichtigen Sieg geholt und sich auf 26 Punkte verbessert. Die Mannschaft lebt, die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt ebenfalls. Doch nun wartet mit Aramäer Heilbronn ein Gegner, der keine Gnade kennt, wenn sich eine Tür Richtung Meisterschaft öffnet. Die Gäste haben mit dem 2:0 gegen SV Wachbach ihre Position im Spitzentrio behauptet und stehen punktgleich mit Schwaigern und Union Heilbronn an der Spitze. Jeder Spieltag ist nun ein Nervenspiel. Erlenbach braucht Zähler gegen den Abstiegsdruck, Aramäer Punkte für den Titeltraum. Mehr Gegensätze sind kaum möglich. Gerade deshalb hat diese Partie eine besondere Wucht: Hier trifft nackte Not auf maximalen Ehrgeiz. ---

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV Wachbach SV Wachbach FSV Schwaigern Schwaigern 15:00 PUSH

SV Wachbach musste sich zuletzt 0:2 bei Aramäer Heilbronn geschlagen geben und steht nun bei 31 Punkten. Das ist noch kein Polster, auf dem man sich entspannt zurücklehnen kann. Vor eigenem Publikum wird die Mannschaft deshalb versuchen, dem nächsten Titelkandidaten mit aller Kraft Widerstand zu leisten. FSV Schwaigern hat beim 4:0 gegen Mulfingen/Hollenbach die Tabellenführung behauptet und geht mit 52 Punkten in dieses Auswärtsspiel. Die Ausgangslage ist klar: Jeder Sieg hält die eigene Position im Dreikampf stabil, jeder Patzer könnte sofort Folgen haben. Für Wachbach wäre ein Punktgewinn ein starkes Signal im unteren Mittelfeld. Für Schwaigern ist es ein weiteres Spiel unter Hochspannung, in dem nur das Ergebnis zählt. ---

TSV Botenheim hat mit dem 3:1 in Pfedelbach eines der auffälligsten Ergebnisse des letzten Spieltags geliefert. Mit 29 Punkten hat der Aufsteiger seine Lage deutlich verbessert und darf mit neuem Mut in dieses Heimspiel gehen. Gerade vor eigenem Publikum könnte dieser Sieg Kräfte freigesetzt haben. SG Sindringen/Ernsbach gewann seinerseits 1:0 gegen den FSV Friedrichshaller SV und steht nun bei 33 Punkten. Ganz weit weg ist die Gefahr noch nicht, aber ein weiterer Erfolg würde viel Last von den Schultern nehmen. Dieses Spiel ist deshalb ein Duell zweier Mannschaften, die zuletzt Selbstvertrauen gesammelt haben und nun den nächsten Schritt machen wollen. Es dürfte eng, umkämpft und von hoher Intensität werden. ---

Für den FSV Friedrichshaller SV war das 0:1 in Sindringen/Ernsbach ein Rückschlag. Mit 40 Punkten steht die Mannschaft zwar noch in einer ordentlichen Position, doch der Blick nach oben ist unschärfer geworden. Umso wichtiger ist dieses Heimspiel gegen einen Gegner aus dem unteren Bereich, denn ein Sieg würde sofort wieder Ruhe bringen. Die SG Stetten/Kleingartach verlor zuletzt 0:1 gegen FC Union Heilbronn und bleibt bei 20 Punkten tief im Keller hängen. Jeder weitere Spieltag ohne Zählbares macht die Lage drückender. Für die Gäste ist dieses Spiel fast schon ein kleiner Überlebenskampf, für Friedrichshall eine Pflichtaufgabe mit Risiko. Denn genau solche Spiele werden gefährlich, wenn die Last nur auf einer Seite liegt. ---