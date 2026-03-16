Punkteteilung nach Last-Minute-Wahnsinn

Am Sonntagmittag gastierte die SpVgg Gröningen-Satteldorf beim TSV Münchingen II. Bei Anpfiff um 12:30 Uhr fanden die Gäste die gewohnt schwierigen Bedingungen vor: Der berüchtigte, extrem glatte Kunstrasen in Münchingen forderte von Beginn an die volle Konzentration und Standfestigkeit der Akteurinnen.

Der zweite Durchgang begann mit einem Schockmoment für die Gäste. In der 51. Minute entschied der Unparteiische auf einen äußerst fragwürdigen Strafstoß für die Heimelf. Münchingen ließ sich dieses Geschenk nicht nehmen, verwandelte den Elfmeter zentral und ging mit 1:0 in Führung.

Satteldorf fand trotz der rutschigen Unterlage gut in die Partie. Die Gäste kombinierten sich immer wieder sehenswert durch das Zentrum und kontrollierten weite Teile des Spielgeschehens. Zwar gestaltete sich die erste Halbzeit vom Ergebnis her ausgeglichen, doch das Chancenplus lag deutlich auf Seiten der SpVgg. Was fehlte, war die letzte Präzision: Der entscheidende Pass in die Tiefe kam oft zu ungenau, sodass die Überlegenheit zunächst nicht in Tore umgemünzt werden konnte.

Dieses Tor stellte den bisherigen Spielverlauf völlig auf den Kopf. Tatsächlich blieb dieser Strafstoß über die gesamten 90 Minuten hinweg die einzige nennenswerte Torchance für Münchingen. Satteldorf hingegen drückte sofort auf den Ausgleich, kämpfte aber nicht nur gegen den Gegner, sondern auch gegen den Boden. Bei Fernschüssen verhinderte oft der fehlende Halt des Standbeins auf dem glatten Grün einen präziseren Abschluss.

Die SpVgg erarbeitete sich dennoch hochkarätige Möglichkeiten:

Jassi Fürst nahm eine punktgenaue Flanke von Thesi Frech direkt ab, setzte den Ball jedoch knapp links am Gehäuse vorbei.

Thesi Frech selbst kam aus aussichtsreicher Position zum Abschluss, scheiterte aber an einer starken Parade der Münchinger Torhüterin, die gerade noch die Hand an den Ball bekam.

Münchingen konzentrierte sich nach der Führung fast ausschließlich darauf, die Zeit von der Uhr zu nehmen. Jede Situation wurde für Verzögerungen genutzt. Der Schiedsrichter reagierte jedoch konsequent und zeigte sechs Minuten Nachspielzeit an. Da auch in dieser Phase die Unterbrechungen durch das Heimteam anhielten, gab es obendrauf nochmals drei Minuten Bonus.

In der achten Minute der Nachspielzeit (98.) kam es zum finalen Showdown. Satteldorf warf alles nach vorne – sogar die eigene Torhüterin war im gegnerischen Strafraum zu finden. Thesi Frech brachte einen Eckball präzise ins Zentrum, wo Linda Megerle am höchsten stieg. Mit einem wuchtigen Kopfball erzielte sie den hochverdienten Ausgleichstreffer zum 1:1-Endstand.

Ein Remis, das sich für Satteldorf aufgrund des späten Zeitpunkts wie ein Sieg anfühlt, aber spielerisch eigentlich zu wenig ist. Die Mannschaft bewies eine enorme Moral gegen eine passiv agierende Heimelf und den tückischen Untergrund.