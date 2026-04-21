Punkteteilung in Wolfertschwenden

geschrieben von Lukas Honold:
Vor dem etwas vorverlegten Spiel in Wolfertschwenden hatte Coach
Flo Huber schon vor Anpfiff ein paar Sorgenfalten mehr als geplant.
Nach kurzfristigem Ausfall von Keeper Markus Brutscher und Koffi
Adekpe, der ebenfalls verhindert war, stand man vor Anpfiff erstmal
nur mit 10 Spielern in der Kabine. So musste der Coach der Grün-
Weißen selbst ins Tor und Alexander Häfele stieß noch als Joker
hinzu, bevor es dann zur Mittagszeit ins Geschehen gegen den
Tabellennachbarn ging.
In der Anfangsphase war es ein ausgeglichenes Spiel, die erste
Chance hatten aber die Hausherren, die Flo Huber aber verwehrte.
Durch ein aufziehendes Gewitter und einen Hagelsturm musste die
Partie über eine halbe Stunde unterbrochen werden. Ein Spielabbruch
war aufgrund des nun mit Hagel übersäten Platzes nicht unrealistisch.
Die Partie wurde jedoch fortgesetzt und es dauerte nicht lange, bis die
Gastgeber den ersten Treffer erzielten. Nach einer flachen Hereingabe
von rechts außen tauchte der Wolfertschwendener Flügelspieler völlig
frei vor dem Tor auf. Coach Huber parierte gleich zweimal
herausragend aus kürzester Distanz, jedoch landete auch der zweite
Abpraller beim Gegner und so schob M. Hüttl zum 1:0 in der 26.
Spielminute ein. Nach dem Gegentreffer begann für die Grün-Weißen
die beste Phase im gesamten Spiel. Man war nun aktiver, ließ den Ball
kontrolliert laufen und kam durch Leon auch zur ersten Großchance. Er
wurde rechts im Strafraum bedient und verfehlte mit dem Außenrist
das lange Eck nur um Zentimeter. Weiterhin war man aber auch auf
den wachsamen Keeper angewiesen, um lange Bälle auf den sehr
schnellen Torschützen der Heimelf abzulaufen. Wenige Minuten vor
der Halbzeit konnten sich Laubi, Lüdi und Leon hinten rechts im Aufbau
spielerisch aus dem Druck herauslösen und somit Laurin auf die Reise
schicken. Dieser trieb die Kugel über das Zentrum ins vordere Drittel
und verlagerte flach auf den linken Flügel zu Pati. Der servierte einen
scharfen und flachen Ball auf den ersten Pfosten, wo Niklas
Kirchmayer eingelaufen war und den Fuß perfekt hinhielt, um den 1:1
Ausgleich nach einem sehenswert herausgespielten Angriff zu
erzielen.
Im zweiten Durchgang wurde das Spiel zäher und zunächst
chancenarm, was natürlich auch am nicht besser werdenden und
matschigen Geläuf lag. Neben dem Gegner gab es an bestimmten
Stellen im Mittelfeld auch ganze Matschpfützen zu umspielen. In der
68. Minute kamen die Gastgeber mit einem langen Ball über rechts auf
M. Zuber nach vorne. Dieser zog an der Sechzehnerkante in die Mitte
und schoss einfach mal drauf. Der Ball wurde von einem Günzer
unglücklich abgefälscht und flog unhaltbar ins lange Eck zur erneuten
2:1 Führung für den BSC. In der Schlussviertelstunde schlug dann die
Sternstunde des zuvor erwähnten Jokers der Grün-Weißen. Nach
einer schönen Flanke von Daniel Kirchmayer von der linken Seite holte
Xandi die Kugel aus der Luft nahe der Grundlinie runter. Der
Verteidiger schien zunächst noch ein Bein dazwischen zu bekommen,
jedoch konnte sich Xandi behaupten und zog dann ansatzlos mal ab.
Der Schuss passte genau neben den Pfosten im kurzen Eck und
sorgte so für den erneuten Ausgleich zum 2:2 in der 83. Spielminute. In
den letzten Spielminuten rückte der bis dato gut agierende
Schiedsrichter ungewollt in den Mittelpunkt der Partie. Zunächst gab
es auf der linken Seite fälschlicherweise einen Einwurf für den BSC,
den der eingewechselte Spieler der Gastgeber noch unter
Zuhilfenahme seiner Hand in den Strafraum mitnahm, wo er dann beim
minimalen Kontakt hinflog. Der sehr fragwürdige Elfer wurde von T.
Martinek in der 90. Minute platziert und sicher ins rechte Eck
verwandelt. In der Nachspielzeit war dem Unparteiischen die
Unsicherheit über die zuvor getroffene Entscheidung anzumerken.
Nach ein, zwei bereits kleinlichen Freistoßpfiffen für die Günzer
gipfelte die Schlussminute der Partie in einer Ecke für die Grün-
Weißen, aus der heraus M. Zuber im Strafraum aus kürzester Distanz
und mit beiden Armen am Körper angelegt im Fallen angeschossen
wurde. Auch hier gab es den Pfiff und einen Strafstoß – wohl ein
Paradebeispiel für eine Konzessionsentscheidung. Den unberechtigt
zugesprochenen Elfmeter parierte der Keeper der Heimelf zwar
zunächst noch, jedoch konnte Tim Schwarz im Nachschuss seinen
Fehler direkt wieder gut machen und somit den 3:3 Endstand
besiegeln.
Lukas Honold