Punkteteilung in Wolfertschwenden

geschrieben von Lukas Honold:

Vor dem etwas vorverlegten Spiel in Wolfertschwenden hatte Coach

Flo Huber schon vor Anpfiff ein paar Sorgenfalten mehr als geplant.

Nach kurzfristigem Ausfall von Keeper Markus Brutscher und Koffi

Adekpe, der ebenfalls verhindert war, stand man vor Anpfiff erstmal

nur mit 10 Spielern in der Kabine. So musste der Coach der Grün-

Weißen selbst ins Tor und Alexander Häfele stieß noch als Joker

hinzu, bevor es dann zur Mittagszeit ins Geschehen gegen den

Tabellennachbarn ging.

In der Anfangsphase war es ein ausgeglichenes Spiel, die erste

Chance hatten aber die Hausherren, die Flo Huber aber verwehrte.

Durch ein aufziehendes Gewitter und einen Hagelsturm musste die

Partie über eine halbe Stunde unterbrochen werden. Ein Spielabbruch

war aufgrund des nun mit Hagel übersäten Platzes nicht unrealistisch.

Die Partie wurde jedoch fortgesetzt und es dauerte nicht lange, bis die

Gastgeber den ersten Treffer erzielten. Nach einer flachen Hereingabe

von rechts außen tauchte der Wolfertschwendener Flügelspieler völlig

frei vor dem Tor auf. Coach Huber parierte gleich zweimal

herausragend aus kürzester Distanz, jedoch landete auch der zweite

Abpraller beim Gegner und so schob M. Hüttl zum 1:0 in der 26.

Spielminute ein. Nach dem Gegentreffer begann für die Grün-Weißen

die beste Phase im gesamten Spiel. Man war nun aktiver, ließ den Ball

kontrolliert laufen und kam durch Leon auch zur ersten Großchance. Er

wurde rechts im Strafraum bedient und verfehlte mit dem Außenrist

das lange Eck nur um Zentimeter. Weiterhin war man aber auch auf

den wachsamen Keeper angewiesen, um lange Bälle auf den sehr

schnellen Torschützen der Heimelf abzulaufen. Wenige Minuten vor

der Halbzeit konnten sich Laubi, Lüdi und Leon hinten rechts im Aufbau

spielerisch aus dem Druck herauslösen und somit Laurin auf die Reise

schicken. Dieser trieb die Kugel über das Zentrum ins vordere Drittel

und verlagerte flach auf den linken Flügel zu Pati. Der servierte einen

scharfen und flachen Ball auf den ersten Pfosten, wo Niklas

Kirchmayer eingelaufen war und den Fuß perfekt hinhielt, um den 1:1

Ausgleich nach einem sehenswert herausgespielten Angriff zu

erzielen.

Im zweiten Durchgang wurde das Spiel zäher und zunächst

chancenarm, was natürlich auch am nicht besser werdenden und

matschigen Geläuf lag. Neben dem Gegner gab es an bestimmten

Stellen im Mittelfeld auch ganze Matschpfützen zu umspielen. In der

68. Minute kamen die Gastgeber mit einem langen Ball über rechts auf

M. Zuber nach vorne. Dieser zog an der Sechzehnerkante in die Mitte

und schoss einfach mal drauf. Der Ball wurde von einem Günzer

unglücklich abgefälscht und flog unhaltbar ins lange Eck zur erneuten

2:1 Führung für den BSC. In der Schlussviertelstunde schlug dann die

Sternstunde des zuvor erwähnten Jokers der Grün-Weißen. Nach

einer schönen Flanke von Daniel Kirchmayer von der linken Seite holte

Xandi die Kugel aus der Luft nahe der Grundlinie runter. Der

Verteidiger schien zunächst noch ein Bein dazwischen zu bekommen,

jedoch konnte sich Xandi behaupten und zog dann ansatzlos mal ab.

Der Schuss passte genau neben den Pfosten im kurzen Eck und

sorgte so für den erneuten Ausgleich zum 2:2 in der 83. Spielminute. In

den letzten Spielminuten rückte der bis dato gut agierende

Schiedsrichter ungewollt in den Mittelpunkt der Partie. Zunächst gab

es auf der linken Seite fälschlicherweise einen Einwurf für den BSC,

den der eingewechselte Spieler der Gastgeber noch unter

Zuhilfenahme seiner Hand in den Strafraum mitnahm, wo er dann beim

minimalen Kontakt hinflog. Der sehr fragwürdige Elfer wurde von T.

Martinek in der 90. Minute platziert und sicher ins rechte Eck

verwandelt. In der Nachspielzeit war dem Unparteiischen die

Unsicherheit über die zuvor getroffene Entscheidung anzumerken.

Nach ein, zwei bereits kleinlichen Freistoßpfiffen für die Günzer

gipfelte die Schlussminute der Partie in einer Ecke für die Grün-

Weißen, aus der heraus M. Zuber im Strafraum aus kürzester Distanz

und mit beiden Armen am Körper angelegt im Fallen angeschossen

wurde. Auch hier gab es den Pfiff und einen Strafstoß – wohl ein

Paradebeispiel für eine Konzessionsentscheidung. Den unberechtigt

zugesprochenen Elfmeter parierte der Keeper der Heimelf zwar

zunächst noch, jedoch konnte Tim Schwarz im Nachschuss seinen

Fehler direkt wieder gut machen und somit den 3:3 Endstand

besiegeln.

Lukas Honold