Punkteteilung in Wengern – TSV Dahl und SC Wengern trennen sich 1:1

Am fünften Spieltag der Kreisliga B Hagen kam der TSV Dahl beim Auswärtsspiel gegen den SC Wengern zu einem 1:1-Unentschieden. Nach einer intensiven und weitgehend ausgeglichenen Begegnung teilten sich beide Mannschaften die Punkte.

Die Gäste aus Dahl gingen kurz vor der Halbzeit in Führung: Tobias Giulio Rohn traf in der 44. Minute zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wengern den Druck und kam in der 69. Minute durch Burak Akinci zum Ausgleich. Am Ende blieb es beim gerechten Remis.

Tabellensituation

Der SC Wengern bleibt mit nun 10 Punkten aus fünf Spielen in der Spitzengruppe der Tabelle auf Rang 3. TSV Dahl steht mit 7 Punkten aus vier Spielen auf Platz 8 im Mittelfeld der Liga.

⸻

Ausblick

Am kommenden Sonntag hat der SC Wengern spielfrei, während der TSV Dahl zuhause gegen SG Boelerheide antritt (Anstoß 15:00 Uhr).