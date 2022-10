Punkteteilung in Welzheim

Am vergangenen Sonntag empfing der FC Welzheim 06 II den Tabellennachbarn aus Sulzbach/Laufen-Gschwend an der Tannwiese.

Das Team um Trainer Stefan Gerosa nahm von Beginn an das Zepter in die Hand. Baier war es, der die Gastgeber durch einen sehenswerten Freistoßtreffer in Führung brachte (13.). Trotz aller Überlegenheit gelang es der Heimmannschaft nicht, einen Doppelschlag des Gegners zu verhindern (28./32.). Handlos glich noch vor der Halbzeit aus und brachte die Hausherren zurück in die Partie. In Halbzeit 2 spielte man sich erneut etliche Chancen heraus, die Partie blieb aufgrund der schlechten Chancenverwertung dennoch spannend. Das Gegentor aus Minute 55 zwang den Gastgeber dazu, erneut einem Rückstand hinterherzurennen. Sener erzielte 10 Minuten vor Schluss den 3:3 Endstand und verhalf dem FC Welzheim 06 II zum ersten Punktgewinn seit Wochen.

Batuhan Cakir (Mittelfeldspieler): „Beide Mannschaften hatten Gelegenheiten, um die Partie für sich zu entscheiden. Das Chancenplus lag aber klar auf unserer Seite! Es soll einfach nicht klappen in letzter Zeit. Wir werden hart trainieren um endlich wieder einen Sieg einzufahren.“