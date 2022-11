Punkteteilung in Verrenberg

Am 14. Spieltag stand für die Verrenberger das nächste Derby an, denn der TSV Zweiflingen war zu Gast. In einem umkämpften Spiel, wobei beide Manschaften mit den Platzverhältnissen zu kämpfen hatten war die Heimmanschaft besser im Spiel und hatte mehr Spielanteile. Dennoch ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Nach Wiederanpfiff veränderte sich das Spiel nicht, die Verrenberger hatten wieder einige Chancen wie in der ersten Halbzeit, welche aber liegen gelassen wurden. Die Gäste bekamen eine Gelb-Rote Karte in der 79. Minute und waren nun in Unterzahl. In der 86. Minute gab es einen Elfmeter für die Zweiflinger, woraufhin Marin Kartela ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz musste. Den darauffolgenden Elfmeter trafen die Gäste zum 0:1. In der 89. Minute glichen die Verrenberger aus nachdem Sven Roßberg den Ball schön über die Abwehr lupfte und Benjamin Ramic eiskalt zum 1:1 verwandelte. Die Heimmanschaft hatte noch nach einer Flanke die Riesenchance auf den Sieg, allerdings wurde diese wie viele andere Chancen an diesem Tag nicht genutzt.