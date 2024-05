Punkteteilung in Unterzahl

So., 28.04.2024, 15:00 Uhr

Nach der Finalbegegnung beim letztjährigen SVH-Jubiläumsturnier, der Partie in der 4. Runde des wfv-Bezirkspokals sowie dem Hinspiel in der Liga, trafen die Mannschaften des FV Bad Waldsee und SV Haisterkirch am vergangenen Sonntag bereits zum vierten Mal in dieser Saison aufeinander.

Mit dieser frühen Führung im Rücken übernahm der SV Haisterkirch zunehmend das Spiel und drang immer wieder in den Strafraum der Waldseer ein, die es aber meist gut verteidigt bekamen. Eine Doppelchance durch T. Maucher und wiederum Jakob Schuschkewitz (14.) hätte den frühen Doppelschlag markieren können, Torhüter O. Baran verhinderte hier jedoch den Einschlag.

Mit etwas Verspätung aufgrund der zuvor gespielten Partie der zweiten Mannschaften begann das Spiel und es dauerte nicht lange bis es zum ersten Höhepunkt kam. Die Gastgeber, eigentlich etwas tiefer stehend, versuchten die Waldseer Abwehrreihe immer wieder mit vereinzeltem Pressing unter Druck zu setzten. Genau damit konnten sie in der 5. Spielminute einen Fehler im Aufbauspiel erzwingen. Der Ball fand den Weg zu Stürmer Jakob Schuschkewitz der mit dem Instinkt eines Toptorjägers nicht lange zögerte und den Ball aus der Distanz über den ins Tor eilende O. Baran hinweg ins Netz beförderte.

Recht schnell wurde dann aufgrund der Gangart auch klar, dass es sich um ein Derby handelt. Christian Egger erhielt für sein rüdes Einsteigen gegen Max Wiest (12.) die erste von drei gelben Karten allein in der ersten Halbzeit für die Gastgeber aus Haisterkirch. Auf Seiten des FVW wurde M. Lorinser wegen eines taktischen Fouls als Erstes verwarnt (21.) und nur drei Minuten später musste Schiedsrichter K. Kokowski Lorinser dann mit Gelb-Rot vom Platz stellen, nachdem dieser mit seiner Grätsche gegen Johannes Schuschkewitz klar zu spät kam.

Die Jungs vom FVW standen nun also einem Rückstand und einer 65-minütigen Unterzahl im Derby gegenüber. Zunächst war dies dem Spielverlauf auch anzumerken, Haisterkirch mit deutlich mehr Ballbesitz und sie drückten darauf die knappe Führung auszubauen. Sowohl Jakob Schuschkewitz mit einem versuchten Fallrückzieher (26.) als auch J. Geilinger mit einem Kopfball des anschließenden Eckballs scheiterten jedoch, Geilingers Chance wurde wie bereits so oft in dieser Saison von R. Olschewski auf der Linie überragend geklärt.

In der letzten Viertelstunde des ersten Durchgangs kamen die Gäste dann aber immer besser ins Spiel und spielten mutig und selbstbewusst auf. Zwar konnte man sich noch keine klaren Torchancen herausspielen, die Gastgeber verteidigten die Vorstöße stets gut, es wurde aber klar, dass man den Haisterkirchner auch in Unterzahl die Stirn bieten konnte.

Aus der Halbzeit heraus verlief das Spiel dann erstmal etwas ruhiger als noch zuvor, der SVH mit etwas mehr Ballbesitz und dem Versuch vor allem über die Außenbahnen zu Chancen zu kommen. Der FVW, bedacht auf eine stabile Defensive, ließ jedoch kaum noch etwas zu und kam vor allem durch schnelle Umschaltaktionen immer wieder in Richtung des gegnerischen Tores.

In der 69. Spielminute dann die große Chance auf den Ausgleich. Der eingewechselte J. Ochner (55. für M. Wiest) setzte sich stark auf der rechten Seite gegen seinen Gegenspieler durch und legte von der Straufraumkante den Ball auf den freistehenden L. Stöckler ab, der den Ball vom Elfmeterpunkt aus jedoch über das Tor beförderte.

Die Antwort der Gastgeber dann per Standard. Y. Huber mit einem schönen Freistoß auf den kurzen Pfosten, Baran taucht ab und pariert den Ball stark zur Ecke.

In der Folge war die Partie etwas zerfahren, Waldsee drückte immer mehr auf den Ausgleich, was aber mit Risiko verbunden war, so war einige Male auch etwas Glück dabei da die Gastgeber ihre Konter nicht konsequent genug zu Ende spielten.

10 Minuten vor Ende dann aber endlich der hochverdiente Ausgleich. Kapitän P. Stokic trieb den Ball auf der linken Außenbahn nach vorne, und schickte den schnellen H. Martin in den Lauf, der den Ball mit einem guten ersten Kontakt an seinem Gegenspieler vorbeilegte und in den Strafraum gelangte. Dort blieb er dann eiskalt vor SVH-Keeper R. Sieber und vollendete zum umjubelten 1:1.

Viel passierte in den Schlussminuten dann nicht mehr, einzig ein vermeintliches Foul im Strafraum an Jakob Schuschkewitz sorgte kurz für Diskussionen, dann beendete Schiedsrichter Kokowski die umkämpfte und spannende Partie.

Tabellarisch ändert das Unentschieden für beide Teams erstmal nichts, angesichts des Spielverlaufs wird der FV Bad Waldsee mit dem Punkt aber besser leben können als der SV Haisterkirch.

Der FVW bedankt sich bei den vielen mitgereisten Fans für die Unterstützung und freut sich, sie nächste Woche wieder zum Heimspiel gegen den SV Wolpertswende in Bad Waldsee begrüßen zu dürfen.

Text: Jonathan Knoll