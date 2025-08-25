Punkteteilung in Tannheim

Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse lieferten sich die Lokalrivalen ein intensiv geführtes Duell, das in der Anfangs- und Schlussphase ihre spektakulären Höhepunkte hatte.

Das Spiel lief noch keine Minute, als die Gäste nach einem Angriff über die rechte Seite mit einem Schuss ins kurze Eck in Führung gingen. Die Heimelf hatte den Schock noch nicht verdaut, da lag der Ball nur vier Minuten später schon wieder im Netz: Nach einem Eckball erhöhte der Gast per Kopf auf 0:2. Nur weitere vier Minuten hatten die Werner-Schützlinge Glück, als ein erneuter Kopfball nur an der Querlatte des Heimtores landete. Doch dann schlugen die Einheimischen ebenfalls innerhalb weniger Minuten zurück: In der 15. Minute landete der Ball nach einem Einwurf von Jens Fackler bei Jan Osterried, der das Leder in bester Mittelstürmermanier aus etwa acht Metern unter die Latte hämmerte. Und nur zwei Minuten später durften die Gastgeber wieder jubeln. Diesmal flankte Niklas Villinger nach einem gelungenen Angriff auf Florian Villinger, der aus kurzer Distanz per Kopf den Ausgleich markierte. Danach tat sich aber längere Zeit nichts mehr vor beiden Toren. Erst gegen Ende der ersten Hälfte hatte die Heim-SGM durch Florian Villinger und Jan Osterried noch gute Torchancen, doch einmal strich der Ball knapp am langen Pfosten vorbei und beim zweiten Versuch parierte der Gästekeeper glänzend. Im zweiten Abschnitt spielte sich das Geschehen meist im Mittelfeld ab, wobei sich die beiden Teams aber nichts schenkten und sich intensive Zweikämpfe lieferten. Torgelegenheiten waren Mangelware. Einzig ein weiterer Schuss von Florian Villinger, der wieder am langen Pfosten vorbeiging, war eine echte Torchance. In den Schlussminuten wurde es dann aber wieder dramatisch. Zunächst erzielte der kurz zuvor eingewechselte Manuel Riedle nach einem schnellen Angriff aus etwa 20 Metern mit einem herrlichen Schuss das 3:2. Doch die Platzherren konnten den Sieg nicht über die Ziellinie bringen. In der fast zehnminütigen Nachspielzeit gelang der Gäste-SGM in der 98. Minute nach einem Freistoß aus dem Halbfeld per Kopf doch noch der etwas glückliche Ausgleich, womit man sich am Ende die Punkte teilte.