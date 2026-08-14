Punkteteilung in Suchsdorf SG Sarau-Bosau beendet Kiel-Reise mit weiterem Remis von Ismail Yesilyurt · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser

Marcel Reinke (Suchsdorfer SV) hatte viel Arbeit im Mittelfeld zu verrichten. – Foto: Ismail Yesilyurt

Die SG Sarau-Bosau hat ihre Reise nach Kiel mit einem weiteren Unentschieden beendet. Nach dem 2:2 am Sonntag bei Kilia II holte die Mannschaft in der Englischen Woche am Dienstag einen verdienten Punkt beim Suchsdorfer SV und trennte sich dort mit 1:1 (0:1).

Sarau-Bosau nutzt Aufbaufehler zur Pausenführung Die Gäste aus Sarau-Bosau starteten trotz der Belastung vom Wochenende mit hoher Intensität und einem aggressiven Anlaufverhalten in die Partie. Suchsdorfs Trainer Dennis Guscinas blickte zurück: „Wir haben uns erste Halbzeit einfach spielerisch schlecht rausgelöst in vielen Situationen, hatten trotzdem drei, vier Angriffe dabei, die ordentlich waren.“

Die Gäste zeigten sich im ersten Durchgang gefährlich und kreierten durch Nicolas Timpe mehrere Abschlüsse. In der 36. Minute nutzte Sarau/Bosau schließlich einen folgenschweren Aufbaufehler der Hausherren eiskalt aus: Nicolas Johannes Timpe traf zur verdienten 0:1-Halbzeitführung für die Gäste.

Ole Sellmer köpft Suchsdorf zum verdienten Ausgleich Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hausherren deutlich verbessert, bauten das Spiel stabiler auf und übernahmen mehr Ballbesitz. In der 65. Minute belohnte sich der Suchsdorfer SV: Nach einem Freistoß konnte sich Ole Sellmer von seinem Gegenspieler lösen und das Spielgerät per Kopf zum 1:1-Ausgleich im Tor unterbringen.

Tony Böhme (mitte) und die SG Sarau-Bosau bleiben weiterhin ungeschlagen. – Foto: Ismail Yesilyurt