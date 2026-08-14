 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Punkteteilung in Suchsdorf

SG Sarau-Bosau beendet Kiel-Reise mit weiterem Remis

von Ismail Yesilyurt · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser
Marcel Reinke (Suchsdorfer SV) hatte viel Arbeit im Mittelfeld zu verrichten.
Marcel Reinke (Suchsdorfer SV) hatte viel Arbeit im Mittelfeld zu verrichten. – Foto: Ismail Yesilyurt

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Die SG Sarau-Bosau hat ihre Reise nach Kiel mit einem weiteren Unentschieden beendet. Nach dem 2:2 am Sonntag bei Kilia II holte die Mannschaft in der Englischen Woche am Dienstag einen verdienten Punkt beim Suchsdorfer SV und trennte sich dort mit 1:1 (0:1).

Sarau-Bosau nutzt Aufbaufehler zur Pausenführung

Die Gäste aus Sarau-Bosau starteten trotz der Belastung vom Wochenende mit hoher Intensität und einem aggressiven Anlaufverhalten in die Partie. Suchsdorfs Trainer Dennis Guscinas blickte zurück: „Wir haben uns erste Halbzeit einfach spielerisch schlecht rausgelöst in vielen Situationen, hatten trotzdem drei, vier Angriffe dabei, die ordentlich waren.“

Die Gäste zeigten sich im ersten Durchgang gefährlich und kreierten durch Nicolas Timpe mehrere Abschlüsse. In der 36. Minute nutzte Sarau/Bosau schließlich einen folgenschweren Aufbaufehler der Hausherren eiskalt aus: Nicolas Johannes Timpe traf zur verdienten 0:1-Halbzeitführung für die Gäste.

Ole Sellmer köpft Suchsdorf zum verdienten Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Hausherren deutlich verbessert, bauten das Spiel stabiler auf und übernahmen mehr Ballbesitz. In der 65. Minute belohnte sich der Suchsdorfer SV: Nach einem Freistoß konnte sich Ole Sellmer von seinem Gegenspieler lösen und das Spielgerät per Kopf zum 1:1-Ausgleich im Tor unterbringen.

Tony Böhme (mitte) und die SG Sarau-Bosau bleiben weiterhin ungeschlagen.
Tony Böhme (mitte) und die SG Sarau-Bosau bleiben weiterhin ungeschlagen. – Foto: Ismail Yesilyurt

In der Schlussphase entwickelte sich ein wilder und offener Schlagabtausch, bei dem beide Teams durch Konter die Entscheidung auf dem Fuß hatten, diese jedoch ungenutzt ließen. „Im Anschluss gibt es dann, ist es dann wirklich ein sehr wildes Spiel, offen für beide Seiten. Aber insgesamt ist es, glaube ich, auch völlig in Ordnung, dass dann keine Mannschaft heute den Sieg einfährt, sondern dass eine Punkteteilung ist“, bewertete Denis Guscinas die Punkteteilung

Stimmen zum Spiel

Tony Böhme (Trainer SG Sarau-Bosau)
 Dennis Guscinas (Trainer Suchsdorfer SV)

Di., 11.08.2026, 19:00 Uhr
Suchsdorfer SV
Suchsdorfer SVSuchsdorf
SG Sarau / Bosau
SG Sarau / BosauSG Sarau
1
1
Abpfiff

  • Suchsdorfer SV: Mats Berger (78. Thore Peters) – Luis Mlinski, Tim Joneleit, Jan Sellmer, Benedikt Klose – Johan Frerichs, Marcel Reinke, Torge Verner (90. Philip Hackethal), Edgar Borkowski (69. Finn Wulbrandt) – Ole Sellmer, Nils Bautz (45. Nik Hesse)
  • Trainer: Dennis Guscinas
  • SG Sarau/Bosau: Lennart Ehlert – Maximilian Möhr, Marc Rodriguez (34. Marios Chatziou (45.+2 Alija Bajric)), Jesse Jansen, Tim Hattermann – Tom Gutsch (84. Adam Souey), Paul Kath – Nicolas Timpe, Lars Musaeus (59. Artem Winter), Latif Temnur – Julian Hagedorn,
  • Trainer: Mark Klukas
  • Schiedsrichter: Tom Braun (VfR Horst)
  • Assistenten: Simon Schmeling, Tarje Lübbe
  • Tore: 0:1 Nicolas Timpe (36.), 1:1 Ole Sellmer (65.)