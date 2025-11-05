Punkteteilung in Struth

So erwartete die 190 Zuschauer eine spannende Partie auf dem Kunstrasen in Struth...
BERICHT des SV BW' 91 Bad Frankenhausen
Eichsfeld musste in den verbleibenden 45 Minuten mehr investieren und versuchte dies auch: immer wieder tauchte man mit langen Diagonalbällen im Strafraum der Kurstädter auf, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. Die Hausherren hatten aber ebenso Glück, als erneut E. Schneider gefährlich im Strafraum auftauchte. Seine scharfe Hereingabe hätte fast das 2:0 bedeutet, doch S. Tschierschwitz verpasste den Ball knapp. Nach einem verletzungsbedingten Wechsel ging für die Gäste offensiv immer weniger – doch auch die Hausherren konnten sich nicht auszeichnen. So dauerte es bis zu 85. Spielminute, ehe ein weiterer Treffer fallen sollte. Ein fragwürdiger Freistoß landete vor T. Dietrich, der aus kürzester Distanz nur noch einschieben musste. Eichsfeld tat nun alles um das Spiel noch in einen Sieg zu wandeln, war insgesamt aber zu ideenlos.
Fazit: Die Frankenhäuser holen damit gegen den Favoriten aus Struth einen Punkt und starten nun in drei anstehende Heimspiele. Am kommenden Samstag steht so zunächst das Ligaspiel gegen die BSG Wismut Gera an. Gespielt wird auf dem Frankenhäuser Kunstrasenplatz – Anstoß ist 14:00 Uhr.