Punkteteilung in Struth

Es entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, bei dem die Kurstädter die erste gute Chance auf ein Tor hatten. Zunächst tauchte Steve Tschierschwitz im Strafraum der Hausherren auf, danach versuchte sich Erik Schneider mit einem Abschluss, der allerdings über das Tor von Keeper L. Wistuba ging (7’). Der nächste schöne Spielzug der Gäste wurde direkt belohnt: E. Schneider fand mit Jerome Riedel einen Abnehmer – dieser vollendete direkt und sehenswert zum 0:1 (14’). Der nächste Abschluss gehörte erneut den Gästen: wieder war es E. Schneider der für die Frankenhäuser zur Torchance kam. Die Gastgeber investierten nun auch offensiv mehr, liefen mehr und mehr an und fanden im ersten Durchgang ihren Meister in Christopher Sünkel, der in kürzester Zeit, aus kürzester Distanz die Abschlüsse von N. Pichinot und E. Seise vereitelte (27’). Auch in der 32. Spielminute war der Frankenhäuser Keeper zur Stelle und behielt gegen T. Sauerbier die Oberhand. So ging es mit einer knappen Führung der Frankenhäuser in die Halbzeitpause.

Eichsfeld musste in den verbleibenden 45 Minuten mehr investieren und versuchte dies auch: immer wieder tauchte man mit langen Diagonalbällen im Strafraum der Kurstädter auf, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. Die Hausherren hatten aber ebenso Glück, als erneut E. Schneider gefährlich im Strafraum auftauchte. Seine scharfe Hereingabe hätte fast das 2:0 bedeutet, doch S. Tschierschwitz verpasste den Ball knapp. Nach einem verletzungsbedingten Wechsel ging für die Gäste offensiv immer weniger – doch auch die Hausherren konnten sich nicht auszeichnen. So dauerte es bis zu 85. Spielminute, ehe ein weiterer Treffer fallen sollte. Ein fragwürdiger Freistoß landete vor T. Dietrich, der aus kürzester Distanz nur noch einschieben musste. Eichsfeld tat nun alles um das Spiel noch in einen Sieg zu wandeln, war insgesamt aber zu ideenlos.

Fazit: Die Frankenhäuser holen damit gegen den Favoriten aus Struth einen Punkt und starten nun in drei anstehende Heimspiele. Am kommenden Samstag steht so zunächst das Ligaspiel gegen die BSG Wismut Gera an. Gespielt wird auf dem Frankenhäuser Kunstrasenplatz – Anstoß ist 14:00 Uhr.