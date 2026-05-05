Punkteteilung in Rheinhausen

In der Anfangsphase bestimmten die Gastgeber die Begegnung und kamen mit schnellen Vorstößen über außen in Richtung des SG-Tores. Schon nach 6 Minuten sorgte Spielertrainer Bober für die Führung. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste bekam der Torjäger eine Flanke aus dem Halbfeld serviert, die er gegen die Laufrichtung von Beck einnickte. Rheinhausen machte in dieser Phase ordentlich Druck und erhöhte wenig später durch einen Schuss ins kurze Eck von Kapitän Schmider auf 2:0. WaKo hatte sichtlich Probleme mit der Raumaufteilung und dem Anlaufen des Gegners. Doch das Team von Manuel Gleichauf kam mit laufender Spielzeit immer besser in die Partie, während die Hausherren ihr Tempo nach dem zweiten Treffer deutlich herunterfuhren. Die erste sehr gefährliche Aktion der SG WK gab es in der 35. Minute. Heinzel dribbelte sich mit Tempo von links in den Strafraum und schloss ab, Maier ließ den Ball nach vorne abklatschen, ein Verteidiger konnte vor dem einschussbereiten Leibold klären. Kurz vor der Halbzeit waren Herter und Heinzel im Zusammenspiel, Letzterer brachte eine scharfe Hereingabe ins Zentrum, die Maier rechtzeitig abwehrte.

In der zweiten Hälfte änderte sich zunächst nur wenig am Spiel. Rheinhausen war ungewohnt passiv und überließ WaKo das Spiel. Folgerichtig kamen die Gäste in der 61. Minute zum Anschlusstreffer, wenn auch mit einer Prise Glück. Seiboth brachte einen Freistoß von der Mittellinie hoch in den Sechzehner, Maier machte einen Schritt aus seinem Kasten, doch der Wind trug den Ball über den Keeper hinweg ins Tor. Kurz darauf hatte Merettig die große Chance auf den dritten Treffer für die SG R, doch er scheiterte im 1 gegen 1 an Beck beim Versuch den Keeper zu tunneln. In der 80. Minute erzielte Seiboth den Ausgleich und auch dieses Tor war mit Glück behaftet, denn sein von links getretener Eckball schlug zwischen kurzem Pfosten und Keeper Maier direkt im Tor ein. Anschließend agierten die Hausherren wieder aktiver und es entwickelte sich eine spannende Schlussphase, in der beide Teams mit dem Schlusspfiff den Siegtreffer hätten erzielen können. Zunächst scheiterte Meyer aus kurzer Distanz nach einem Eckball an einer Vielzahl an Beinen, im direkten Gegenzug wurde Herter mit einem langen Ball geschickt. Er versuchte, den herauseilenden Maier zu überspielen, doch der Versuch landete im Aus. So blieb es am Ende bei einem gerechten 2:2-Unentschieden.