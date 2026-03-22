Punkteteilung in Raitersaich

Durch eine deutliche Hinspielniederlage hatte der SVR noch eine Rechnung offen.

Im heutigen Spiel am Zuckermandelweg war Ornbau zu Gast.

Der Ausgleich durch die Gäste folgte aber zwei Minuten später zum 1:1. (10)

Bereits nach wenigen Minuten konnte die Heimelf durch Graf das 1:0 (8.) nach einer Flanke per Direktabnahme erzielen.

Das Spiel war sehr ausgeglichen und hatte die ein oder andere Strafraumszene, worin auch Winkler bei einem Zweikampf im 16er zu Fall kam. Der Pfiff der Schiedsrichterin folgte. D'Alessandro verwandelte den Elfmeter zum 2:1. (30.)

Nach der Halbzeit nahm das Spiel an härte zu und der SVR machte während des Aufbaus den ein oder anderen Fehler, was die Gäste zu mehr Chancen einlud.

Einen noch zum Pfosten gelenkten Schuss, konnte Doganer dann den Nachschuss vom 16et nicht mehr halten. 2:2 (58.)

Das Chancenplus der Gäste konnten Sie dann nicht mehr in zählbares ummünzen.

Auch die Heimelf kam noch zu ihren Chancen, konnte die aber genauso nicht mehr nützen, weshalb es 2:2 ausging.